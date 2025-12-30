Мировые проставки чипов превысили $400 млрд в этом году — в следующем сумма будет ещё больше

Компанию Nvidia принято считать ярким примером получения выгоды от бума искусственного интеллекта, поскольку поставляемые ею ускорители вычислений очень востребованы при нынешней конъюнктуре. В совокупности, поставщики чипов в текущем году выручили $400 млрд, а в следующем сумма может оказаться ещё выше, как отмечает The Wall Street Journal.

При этом ситуацию в отрасли нельзя назвать безоблачной. С одной стороны, она страдает от дефицита компонентов, и рост цен на память начал создавать трудности для покупателей, которые напрямую с сегментом ИИ вообще никак не связаны. С другой стороны, инвесторы всё чаще начинают задаваться вопросом о сроках окупаемости своих вложений в сферу ИИ, а также о наличии рисков, связанных с формированием рыночного пузыря.

Nvidia свою выручку в этом году увеличила более чем в два раза, но у неё появляется всё больше конкурентов, поскольку облачные гиганты типа Google и Amazon (AWS) уже давно предлагают специализированные чипы для серверного сегмента, и они сейчас находят достойное применение в сфере ИИ. Акцент в развитии таких систем постепенно смещается в сторону инференса — работы с уже обученными языковыми моделями, и в таких условиях у конкурентов Nvidia появляется всё больше шансов на успех. Осознавая это, Nvidia недавно объявила о покупке за $20 млрд стартапа Groq, который разрабатывает подходящие для инференса чипы.

Кроме того, AMD в 2026 году сможет составить серьёзную конкуренцию в сегменте ускорителей для обучения систем ИИ, поскольку выведет на рынок свои новейшие ускорители семейства Instinct. Стартап OpenAI, как принято считать, пытается разработать собственные чипы при помощи Broadcom. Другими словами, в следующем году Nvidia никто не позволит почивать на лаврах. В октябре Microsoft заявила, что за ближайшие пару лет удвоит вычислительные мощности своих ЦОД. По прогнозам Goldman Sachs, одна только Nvidia в следующем году увеличит выручку от реализации аппаратных решений на 78 % до $383 млрд. В сочетании с Intel, Broadcom, AMD и Qualcomm сумма профильной выручки достигнет $538 млрд, и она ещё не учитывает выручку Google или Amazon от поставок своих специализированных чипов для ИИ.

Строителям ЦОД при этом не хватает не только полупроводниковых компонентов, но и электротехнического оборудования, как и источников электроэнергии самой по себе. Для поддержания темпов введения в строй новых центров обработки данных нужно устранить соответствующие препятствия. По мере перехода на инференс потребность инфраструктуры в скоростной памяти только увеличится, а цены на простую DRAM в уходящем году уже взлетели в несколько раз. Угроза нехватки финансирования некоторых проектов также усиливается, поскольку не все инвесторы готовы вливать огромные суммы и влезать в долги ради призрачных обещаний «светлого будущего». Аналитики DA Davidson ожидают, что 2026 год станет пиковым периодом с точки зрения объёмов инвестиций в сферу ИИ, а в 2027 году уже начнётся спад. Уже весной следующего года может сформироваться тенденция к снижению интереса инвесторов к теме ИИ. Некоторые эксперты при этом считают, что рынок ИИ ещё далёк от насыщения, а потому тенденция к росту затрат на развитие инфраструктуры сохранится в ближайшие годы.