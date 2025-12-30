Сегодня 30 декабря 2025
Китайская SMIC выкупила одно из своих подразделений за $5,8 млрд

Являющаяся крупнейшим контрактным производителем чипов в Китае компания SMIC владеет не только собственными мощностями, но и некоторыми совместными предприятиями подобного профиля. Одно из них, именуемое SMNC — Semiconductor Manufacturing North China Corp., до недавних пор на 49 % принадлежало прочим акционерам, но недавно материнская компания решила выкупить оставшиеся акции.

Источник изображения: TSMC

Примечательно, по данным Silicon Angle, что денежных затрат эта сделка на сумму $5,79 млрд от SMIC не потребует, поскольку для получения 49 % акций дочерней SMNC она выпустит и передаст в собственность акционеров последней 547,2 млн акций класса A. Помимо SMIC, дочерняя SMNC располагала ещё пятью акционерами, среди которых числились и инвестиционные фонды с государственным участием.

SMNC была основана в 2013 году, до недавних пор она сосредотачивалась на выпуске 45-нм продукции, но постепенно перешла к производству 12-нм продукции. Она выпускает и прочие виды сопутствующих изделий, включая кремниевые пластины типоразмера 300 мм. Совместно с другим подразделением SMIC (SMBC), эта компания в первой половине текущего года выручила $1,24 млрд, увеличив показатель на 22 % в годовом сравнении. Чистая прибыль SMNC и SMBC за период в совокупном выражении составила около $18 млн. Выкуп акций SMNC, по всей видимости, направлен на консолидацию активов SMIC в попытке нарастить объёмы выпуска чипов для китайских заказчиков, что в условиях бума ИИ и стремления КНР к импортозамещению весьма актуально.

По слухам, SMIC не только готовится наладить выпуск 5-нм чипов с использованием имеющегося оборудования западного производства, но и создать аналог EUV-сканеров ASML, которые в Китай не попадают из-за западных санкций. Теоретически, со временем это позволит SMIC выпускать более продвинутые полупроводниковые компоненты.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: smic, китай, китайские производители, производство микросхем
