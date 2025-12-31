Сегодня 31 декабря 2025
Китайские ByteDance и Tencent резко увеличили зарплаты и бонусы для ИИ-специалистов — на 150 %

В разгар общемировой гонки за лидерство в области искусственного интеллекта китайские технологические гиганты предприняли беспрецедентные шаги для привлечения лучших специалистов. Как сообщает Tom's Hardware со ссылкой на гонконгское издание South China Morning Post, компании ByteDance и Tencent выделят колоссальные бюджеты на зарплаты и бонусы для ИИ-талантов.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Согласно данным, компания ByteDance увеличила фонд бонусов на 35 % по сравнению с прошлым годом и заложила в бюджет повышение зарплат для таких сотрудников на впечатляющие 150 %. Tencent, в свою очередь, активно переманивает senior-специалистов у конкурентов, предлагая им зарплаты, в два раза превышающие текущие. Показательной победой в этой «войне за умы» стал переход бывшего исследователя OpenAI Яо Шунью (Yao Shunyu) в Tencent на ключевую позицию главного научного сотрудника по ИИ. Тенденция не ограничивается Китаем. Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) заявил, что Meta предпринимает аналогичные, но ещё более масштабные попытки, предлагая некоторым его сотрудникам контракты с бонусами до $100 млн, однако пока безуспешно.

Резкий контраст наблюдается на общем фоне рынка труда в технологическом секторе. Пока индустрия искусственного интеллекта переживает «зарплатную лихорадку», остальная часть IT-сферы сталкивается с массовыми сокращениями. Сообщается, что только за первую половину 2025 года было уволено более 100 тысяч человек, а компания Intel объявила о планах сократить свыше 20 тысяч рабочих мест.

Параллельно эксперты и исследователи, включая специалистов из Массачусетского технологического института (MIT) и руководителей таких компаний, как Anthropic и Ford, предупреждают о потенциальном разрушительном воздействии ИИ на рынок труда в целом. Исследование MIT показало, что 11,7 % американских работников, вероятно, будут заменены этой технологией, что приведет к потере $1,2 трлн в виде заработной платы и различных льгот, а генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) и глава Ford Джим Фарли (Jim Farley) заявили, что это уничтожит половину рабочих мест начального уровня карьерной лестницы в США.

Ситуация уже привлекла внимание регуляторов. Политики в США, включая сенаторов Берни Сандерса (Bernie Sanders) и Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), начали выражать озабоченность социальными и экологическими последствиями стремительного развития ИИ, призывая к более внимательному изучению и регулированию отрасли.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
bytedance, tencent, ии, зарплата
