Китайские ByteDance и Tencent резко увеличили зарплаты и бонусы для ИИ-специалистов — на 150 %

В разгар общемировой гонки за лидерство в области искусственного интеллекта китайские технологические гиганты предприняли беспрецедентные шаги для привлечения лучших специалистов. Как сообщает Tom's Hardware со ссылкой на гонконгское издание South China Morning Post, компании ByteDance и Tencent выделят колоссальные бюджеты на зарплаты и бонусы для ИИ-талантов.

Согласно данным, компания ByteDance увеличила фонд бонусов на 35 % по сравнению с прошлым годом и заложила в бюджет повышение зарплат для таких сотрудников на впечатляющие 150 %. Tencent, в свою очередь, активно переманивает senior-специалистов у конкурентов, предлагая им зарплаты, в два раза превышающие текущие. Показательной победой в этой «войне за умы» стал переход бывшего исследователя OpenAI Яо Шунью (Yao Shunyu) в Tencent на ключевую позицию главного научного сотрудника по ИИ. Тенденция не ограничивается Китаем. Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) заявил, что Meta✴ предпринимает аналогичные, но ещё более масштабные попытки, предлагая некоторым его сотрудникам контракты с бонусами до $100 млн, однако пока безуспешно.

Резкий контраст наблюдается на общем фоне рынка труда в технологическом секторе. Пока индустрия искусственного интеллекта переживает «зарплатную лихорадку», остальная часть IT-сферы сталкивается с массовыми сокращениями. Сообщается, что только за первую половину 2025 года было уволено более 100 тысяч человек, а компания Intel объявила о планах сократить свыше 20 тысяч рабочих мест.

Параллельно эксперты и исследователи, включая специалистов из Массачусетского технологического института (MIT) и руководителей таких компаний, как Anthropic и Ford, предупреждают о потенциальном разрушительном воздействии ИИ на рынок труда в целом. Исследование MIT показало, что 11,7 % американских работников, вероятно, будут заменены этой технологией, что приведет к потере $1,2 трлн в виде заработной платы и различных льгот, а генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) и глава Ford Джим Фарли (Jim Farley) заявили, что это уничтожит половину рабочих мест начального уровня карьерной лестницы в США.

Ситуация уже привлекла внимание регуляторов. Политики в США, включая сенаторов Берни Сандерса (Bernie Sanders) и Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), начали выражать озабоченность социальными и экологическими последствиями стремительного развития ИИ, призывая к более внимательному изучению и регулированию отрасли.