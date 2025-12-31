Сегодня 31 декабря 2025
ByteDance собирается потратить $14 млрд ...
ByteDance собирается потратить $14 млрд на закупку чипов Nvidia в 2026 году

Уходящий квартал характеризовался важным изменением в политике экспортного контроля США: поставки ускорителей Nvidia H200 с архитектурой Hopper впервые были разрешены в Китай. Как сообщает South China Morning Post, китайская компания ByteDance намеревается воспользоваться этой возможностью, чтобы потратить до $14 млрд на закупку ускорителей Nvidia в 2026 году.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

До этого разработчики TikTok тоже тратили приличные суммы на покупку ускорителей Nvidia, в этом году эти затраты превысили $12 млрд, но не менее важной новостью является готовность ByteDance разрабатывать собственные ускорители вычислений силами команды из примерно 1000 специалистов. Уже существующий в виде образцов чип собственной разработки ByteDance показал быстродействие на уровне ранее поставлявшегося в Китай Nvidia H20, но при этом окажется более доступным по цене.

Как сообщают китайские источники, ByteDance интересуется и созданием скоростной памяти для инфраструктуры вычислений, сочетая собственные разработки с инвестициями в профильные стартапы. Компания активно развивает свои ИИ-сервисы, фирменный чат-бот Doubao в этом месяце достиг рубежа в 50 трлн обработанных токенов, показав более чем десятикратный рост за год. Облачным сервисом Volcano Engine пользуются более 100 корпоративных клиентов, к настоящему времени им обработано более 1 трлн токенов.

Исследовательская структура Seed в составе ByteDance недавно была переведена в Сингапур под крыло Picoheart, чтобы обезопасить себя от последствий геополитических трений между США и КНР. В целом, на направлении ИИ компания ByteDance в наступающем году должна потратить до $23 млрд, демонстрируя готовность вкладывать средства в данную сферу.

Предполагается, что Nvidia сможет наладить поставки ускорителей Nvidia H200 в Китай до середины февраля, когда в стране празднуется Новый год по лунному календарю. Китайские клиенты Nvidia заинтересованы в приобретении таких ускорителей, но последнее слово будет за властями КНР, которые могут влиять на соответствующие решения в свете заинтересованности в достижении технологического суверенитета. ByteDance готова использовать и ускорители китайского производства, включая продукцию Cambricon, Huawei, Moore Threads и MetaX.

Источник:

Теги: nvidia, nvidia h200, bytedance, видеокарты, ии
