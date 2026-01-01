Илон Маск заявил, что Tesla Model Y остаётся самым продаваемым автомобилем уже третий год подряд

До запуска производства Cybertruck кроссовер Model Y был самой молодой моделью Tesla, при этом он и сейчас остаётся самым массовым в ассортименте автопроизводителя. Статистику по продажам Tesla приводит одной строкой для Model 3 и Model Y, но по косвенным признакам известно, что именно кроссовер остаётся бестселлером марки. Более того, глава Tesla утверждает, что Model Y уже третий год подряд является самым продаваемым автомобилем.

Речь идёт именно о совокупном объёме реализации легковых машин с ДВС и автомобилей. Поздравляя сотрудников Tesla с Новым годом, Илон Маск (Elon Musk) со страниц своей социальной сети X заявил, что Model Y остаётся самой продаваемой машиной в мире на протяжении уже трёх лет подряд. Следует признать, что с учётом активного падения продаж продукции Tesla в прошлом году верить в подобную статистику становится всё сложнее, но Маск методику подсчёта раскрывать явно не торопится, а подтвердить эти данные через сторонние источники удастся ещё не скоро.

Скептически настроенный ресурс Electrek поясняет, что Model Y ещё в 2024 году с трудом отстояла статус мирового бестселлера в борьбе с Toyota RAV4. Учитывая затяжное падение продаж Tesla на большинстве региональных рынков в 2025 году, Toyota имела все шансы вернуть себе статус мирового лидера на легковом рынке за указанный период. По данным сторонних источников, за три квартала прошлого года Toyota RAV4 вернула себе первое место, а на втором расположился седан Corolla той же марки. Таким образом, электрическому Tesla Model Y достаётся только третье место. Скорее всего, объёмы продаж этого кроссовера в прошлом году даже сократились на величину от 12 до 15 %.

Кстати, если RAV4 прибавил по итогам всего прошлого года около 0,6 % до 1,2 млн проданных экземпляров (количество получено методом экстраполяции данных за три квартала), то Corolla могла просесть на 8,1 % до 1,08 млн штук. В случае с Tesla Model Y падение было ещё более выраженным, оно достигло 12,7 % и привело к годовому объёму в 1,03 млн штук. Точные данные по объёмам продаж продукции Toyota будут доступны уже на следующей неделе, а вот Tesla свою статистику по Model Y объединит с Model 3. Впрочем, отдельные величины по кроссоверу Tesla может привести на квартальном отчётном мероприятии, чтобы подтвердить правоту своего руководителя.