AMD вплотную подобралась к Intel в декабрьской статистике Steam

Valve опубликовала статистику Steam Hardware Survey по итогам декабря 2025 года: в игровом сегменте AMD активно подбирается к позициям Intel. И, несмотря на мировой дефицит, геймеры продолжают наращивать объёмы оперативной памяти на своих ПК.

В зачёте процессоров AMD преодолела отметку в 40 % ещё в третьем квартале и всего за четыре месяца прибавила ещё 7 п.п.; самый крупный скачок пришёлся на декабрь, когда позиции AMD выросли на 4,66 п.п., а итоговый показатель составил 47,27 %. Intel же по итогам декабря показала 55,47 %. С появлением AM5 компания AMD прекратила поддержку оперативной памяти DDR4, тогда как чипы Intel Raptor Lake Refresh, более быстрые, чем актуальные Arrow Lake, работают и с DDR4, и с DDR5.

Геймеры же по-прежнему предпочитают чипы на микроархитектуре AMD Zen 3, и даже устаревший AMD Ryzen 5800X3D, который уже нельзя найти в продаже новым, пользуется на вторичном рынке высоким спросом — иногда он оказывается даже дороже, чем новенький 9800X3D. Против Intel её неудачи, в том числе инцидент с чипами Raptor Lake в 2024 году — а ведь пять лет назад у «синих» было 77 % в рейтинге Steam.

Ещё одним сюрпризом в последнем рейтинге Steam стало то, что объёмы оперативной памяти на компьютерах продолжают расти, хотя на мировом рынке свирепствует её дефицит. За последние месяцы потребительские модули памяти подорожали более чем вдвое — всё из-за колоссального спроса со стороны отрасли искусственного интеллекта. Micron закрыла потребительскую марку Crucial, чтобы вплотную заняться HBM и корпоративными клиентами; а в мире игр уже 39,07 % попавших в статистику пользователей Steam работают на компьютерах с 32 Гбайт памяти, и это рост на 2,11 %. Для сравнения, 16 Гбайт памяти установлены на 40,14 % компьютеров. Возможно, такой резкий рост был спровоцирован дефицитом — колеблющиеся геймеры решились и провели апгрейд.

В прочих зачётах лидеры остались прежними. Платформой Windows 11 пользуются 70,83 % геймеров в статистике, а самая популярная видеокарта — Nvidia GeForce RTX 3060, которая установлена на 6,26 % компьютеров.