Сегодня 02 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры AMD вплотную подобралась к Intel в декаб...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

AMD вплотную подобралась к Intel в декабрьской статистике Steam

Valve опубликовала статистику Steam Hardware Survey по итогам декабря 2025 года: в игровом сегменте AMD активно подбирается к позициям Intel. И, несмотря на мировой дефицит, геймеры продолжают наращивать объёмы оперативной памяти на своих ПК.

Источник изображений: store.steampowered.com/hwsurvey

Источник изображений: store.steampowered.com/hwsurvey

В зачёте процессоров AMD преодолела отметку в 40 % ещё в третьем квартале и всего за четыре месяца прибавила ещё 7 п.п.; самый крупный скачок пришёлся на декабрь, когда позиции AMD выросли на 4,66 п.п., а итоговый показатель составил 47,27 %. Intel же по итогам декабря показала 55,47 %. С появлением AM5 компания AMD прекратила поддержку оперативной памяти DDR4, тогда как чипы Intel Raptor Lake Refresh, более быстрые, чем актуальные Arrow Lake, работают и с DDR4, и с DDR5.

Геймеры же по-прежнему предпочитают чипы на микроархитектуре AMD Zen 3, и даже устаревший AMD Ryzen 5800X3D, который уже нельзя найти в продаже новым, пользуется на вторичном рынке высоким спросом — иногда он оказывается даже дороже, чем новенький 9800X3D. Против Intel её неудачи, в том числе инцидент с чипами Raptor Lake в 2024 году — а ведь пять лет назад у «синих» было 77 % в рейтинге Steam.

Ещё одним сюрпризом в последнем рейтинге Steam стало то, что объёмы оперативной памяти на компьютерах продолжают расти, хотя на мировом рынке свирепствует её дефицит. За последние месяцы потребительские модули памяти подорожали более чем вдвое — всё из-за колоссального спроса со стороны отрасли искусственного интеллекта. Micron закрыла потребительскую марку Crucial, чтобы вплотную заняться HBM и корпоративными клиентами; а в мире игр уже 39,07 % попавших в статистику пользователей Steam работают на компьютерах с 32 Гбайт памяти, и это рост на 2,11 %. Для сравнения, 16 Гбайт памяти установлены на 40,14 % компьютеров. Возможно, такой резкий рост был спровоцирован дефицитом — колеблющиеся геймеры решились и провели апгрейд.

В прочих зачётах лидеры остались прежними. Платформой Windows 11 пользуются 70,83 % геймеров в статистике, а самая популярная видеокарта — Nvidia GeForce RTX 3060, которая установлена на 6,26 % компьютеров.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Valve раскрыла самые продаваемые игры в Steam за 2025 год — Clair Obscur: Expedition 33 и Call of Duty: Black Ops 7 в число главных новинок не попали
Intel теряет геймеров, Windows 11 растёт, а Linux поставил рекорд — ноябрьская статистика Steam
Доля использования Linux в Steam достигла исторического максимума
«Дни хороших бесплатных игр остались в прошлом»: последняя тайная раздача Epic Games Store в 2025 году разочаровала пользователей
В историю XVII века теперь можно погрузиться и без подключения к интернету: «Смута», «Земский собор» и «Смутное время» получили офлайн-режим
«Проведу тут свой Новый год»: суровый симулятор финского автомобилиста My Winter Car стартовал в раннем доступе Steam с рейтингом 97 %
Теги: steam, valve, статистика
steam, valve, статистика
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.