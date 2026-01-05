Samsung завалит рынок гаджетами с ИИ: в этом году она выпустит 800 млн смартфонов и других устройств с Gemini

В прошлом году, по данным одного из руководителей Samsung Electronics, южнокорейский гигант поставил на рынок около 400 млн мобильных устройств, оснащаемых ИИ-ассистентом Google Gemini, а в этом году компания намеревается удвоить это количество до 800 млн штук.

Тэ Мун Ро (Tae-moon Roh) в ноябре прошлого года был назначен одним из двух генеральных директоров Samsung Electronics, в своём интервью Reuters он пояснил, что компания стремится распространить функции ИИ на все устройства и все услуги как можно скорее. Предполагается, что подобные усилия Samsung дадут толчок к распространению соответствующей ИИ-платформы Google. По словам руководителя Samsung Electronics, компания ставит перед собой цель вернуть лидерство не только в сегменте мобильных телефонов, подвинув Apple и китайских конкурентов, но и телевизионной техники и домашних устройств. Поставлена задача как минимум обойти Apple в сфере функций, связанных с ИИ, хотя последняя должна оказаться крупнейшим поставщиком смартфонов по итогам 2025 года, как отмечается в отчёте Counterpoint Research.

Новая версия Google Gemini была представлена в ноябре прошлого года и определила лидерство платформы по многим критериям. OpenAI в ответ была вынуждена сосредоточить все усилия на совершенствовании ChatGPT, внутри стартапа был объявлен типичный для подобной ситуации «красный код» опасности. В результате этих усилий ChatGPT 5.2 был представлен через несколько недель.

Генеральный директор Samsung убеждён, что распространение ИИ среди пользователей устройств данной марки будет расти, поскольку осведомлённость потребителей о возможностях Galaxy AI выросла за один год с 30 до 80 %. Даже ограниченная польза ИИ в его нынешнем виде, по мнению руководства Samsung, не помешает в ближайшие шесть месяцев или год заметно расширить применение данных технологий. Пока наиболее востребован поиск информации с помощью ИИ, но попутно пользователи охотно применяют редактирование контента с помощью ИИ, переводят сообщения и занимаются резюмированием информации.

Глава Samsung Electronics был вынужден признаться, что рост цен на память и её дефицит выгоден профильному полупроводниковому бизнесу компании, но одновременно он сокращает прибыль подразделения по выпуску мобильных устройств, которое является вторым по величине источником выручки южнокорейского гиганта. Направления потребительской электроники, включая телевизоры и бытовую технику, тоже страдают от данных процессов на рынке. Цены наверняка придётся поднять, но Samsung работает с партнёрами над тем, чтобы максимально сдержать их рост. Аналитики ожидают, что рост цен на память приведёт к снижению объёмов продаж смартфонов в текущем году.

Темпы роста продаж складных смартфонов с гибким дисплеем пока не оправдывают былых надежд Samsung, но руководство компании убеждено, что в ближайшие два или три года этот формфактор станет массовым. Значительная часть владельцев складных смартфонов при выборе нового устройства отдают предпочтение именно складной модели. В третьем квартале прошлого года Samsung контролировала примерно две трети рынка складных смартфонов, по данным Counterpoint Research. Конкуренты не дремлют, поэтому Samsung нужно шевелиться для защиты своих рыночных позиций.