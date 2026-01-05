Текст и детали станут чётче: LG и Samsung перевели OLED-панели для игровых мониторов на вертикальную RGB-структуру

Новые игровые OLED-мониторы, которые выйдут в этом году, обещают стать более чёткими и выразительными. LG и Samsung, крупнейшие производители OLED-панелей для игровых мониторов, перевели их на структуру с выстроенными в ряд вертикальными RGB-субпикселями вместо схемы Pentile.

О новом решении Stripe RGB рассказали при анонсе своих новых мониторов, например, Asus и MSI. Asus представила модели ROG Swift OLED PG27UCWM, ROG Swift OLED PG34WCDN и ROG Strix OLED XG34WCDMS, а MSI анонсировала MEG X и MPG 341CQR QD-OLED X36. Одним из приоритетов LG Display и Samsung Display стал вопрос чёткости текста, который традиционно остро стоял в сегменте широкоформатных OLED-панелей. Samsung ранее объявила о запуске массового производства 34-дюймовых панелей со структурой пикселей V-Stripe — с ней края букв становятся более чёткими, и экраны нового поколения отлично подходят для работы с документами, кодом, а также для создания контента. Поставлять новые панели семи партнёрам, среди которых Asus, MSI и Gigabyte, компания начала ещё в декабре 2025 года.

LG Display, которая ранее оптимизировала OLED-панели, добавляя белые субпиксели (WOLED), в конце декабря пообещала представить на CES 2026 панель OLED диагональю 27 дюймов, разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. Компания также отметила более качественную отрисовку шрифтов на экранах нового поколения. В её распоряжении есть также технология Primary RGB Tandem 2.0, предполагающей размещение красных, зелёных и синих субпикселей на отдельных слоях — решение призвано повысить яркость дисплеев, которая считается одной из крупнейших проблем OLED, и довести её пиковое значение до 1500 кд/м² на мониторах и до 4500 — на телевизорах. Samsung Display для повышения яркости обратилась к технологии QD-OLED.