Лишь 5 % игроков Dispatch обошлись без романов на рабочем месте — статистика пользователей и новая вершина продаж

Американская AdHoc Studio, основанная ведущими разработчиками Tales from the Borderlands и The Wolf Among Us, раскрыла статистику пользователей своей супергеройской комедии Dispatch и рассказала о новых успехах игры.

Источник изображений: AdHoc Studio

Напомним, Dispatch стартовала 22 октября 2025 года и ещё до выхода всех эпизодов достигла миллион проданных копий, а с завершением сезона (менее чем через месяц) показатель превысил два миллиона единиц.

Как стало известно, к концу 2025 года суммарные продажи Dispatch превзошли 3 млн копий (3,3 млн, судя по видео ниже). Анонс сопровождался коротким роликом со статистикой игроков. Осторожно, спойлеры!

Дальше будут спойлеры

Пользователи Dispatch завершили 52,5 млн диспетчерских смен, ответили на 727 млн вызовов и отправили на них героев более миллиарда раз. Рассекретили разработчики и распределение игроков в сюжетных эпизодах.

Статистика игроков на сюжетных развилках:

  • 2,8 млн пользователей уволили из команды Купе, ещё 1,6 млн — Сонара;
  • Водобой оказался более перспективным членом команды «Феникс», чем Феномачо — 2,3 млн против 2 млн;
  • 1,1 млн игроков исключили Невидиву из коллектива, а 2,4 млн отказались делать это;
  • из 3,3 млн пользователей лишь 164 тысячи прошли игру, не закрутив ни с кем роман — 1,9 млн выбрали Невидиву, 1 млн завязали отношения с Блейзер, а ещё у 266 тысяч «всё сложно».

По сюжету Меха-мэн (Роберт Робертсон) лишается своей брони в битве с заклятым врагом и вынужден устроиться диспетчером в супергеройское агентство управлять командой бывших злодеев, проходящих реабилитацию.

Dispatch вышла на PC (Steam) и PS5, а 28 января доберётся до Nintendo Switch и Switch 2. В сервисе Valve игра заслужила более 143 тыс. «крайне положительных» отзывов (рейтинг 97 %).

Теги: dispatch, adhoc studio, приключение, продажи игр
