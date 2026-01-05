Лишь 5 % игроков Dispatch обошлись без романов на рабочем месте — статистика пользователей и новая вершина продаж

Американская AdHoc Studio, основанная ведущими разработчиками Tales from the Borderlands и The Wolf Among Us, раскрыла статистику пользователей своей супергеройской комедии Dispatch и рассказала о новых успехах игры.

Напомним, Dispatch стартовала 22 октября 2025 года и ещё до выхода всех эпизодов достигла миллион проданных копий, а с завершением сезона (менее чем через месяц) показатель превысил два миллиона единиц.

Как стало известно, к концу 2025 года суммарные продажи Dispatch превзошли 3 млн копий (3,3 млн, судя по видео ниже). Анонс сопровождался коротким роликом со статистикой игроков. Осторожно, спойлеры!

Пользователи Dispatch завершили 52,5 млн диспетчерских смен, ответили на 727 млн вызовов и отправили на них героев более миллиарда раз. Рассекретили разработчики и распределение игроков в сюжетных эпизодах.

Статистика игроков на сюжетных развилках:

2,8 млн пользователей уволили из команды Купе, ещё 1,6 млн — Сонара;

Водобой оказался более перспективным членом команды «Феникс», чем Феномачо — 2,3 млн против 2 млн;

1,1 млн игроков исключили Невидиву из коллектива, а 2,4 млн отказались делать это;

из 3,3 млн пользователей лишь 164 тысячи прошли игру, не закрутив ни с кем роман — 1,9 млн выбрали Невидиву, 1 млн завязали отношения с Блейзер, а ещё у 266 тысяч «всё сложно».

По сюжету Меха-мэн (Роберт Робертсон) лишается своей брони в битве с заклятым врагом и вынужден устроиться диспетчером в супергеройское агентство управлять командой бывших злодеев, проходящих реабилитацию.

Dispatch вышла на PC (Steam) и PS5, а 28 января доберётся до Nintendo Switch и Switch 2. В сервисе Valve игра заслужила более 143 тыс. «крайне положительных» отзывов (рейтинг 97 %).