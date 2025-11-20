Сегодня 20 ноября 2025
Супергеройская комедия Dispatch от ведущих разработчиков The Wolf Among Us достигла нешуточного успеха — два миллиона проданных копий за месяц

Разработчики из американской AdHoc Studio, основанной выходцами из Telltale Games, Ubisoft и Night School Studio, отчитались о новых успехах своей супергеройской комедии Dispatch.

Источник изображений: AdHoc Studio

Источник изображений: AdHoc Studio

Напомним, Dispatch стартовала 22 октября и ненадолго даже возглавила список текущих бестселлеров Steam. Ещё до выхода всех эпизодов игра достигла миллион проданных копий, а с завершением сезона празднует новый триумф.

Как стало известно, суммарные продажи Dispatch менее чем за месяц с релиза дебютного эпизода превысили два миллиона копий. Анонс сопровождался меланхоличной иллюстрацией и коротким сообщением.

«Мы тоже грустим, что на этой неделе нет новых эпизодов, но спасибо двум миллионам игроков, которые уже к нам присоединились. Без вас нас бы здесь не было», — подчеркнули в AdHoc Studio.

По сюжету Меха-мэн (Роберт Робертсон) лишается своей брони в битве с заклятым врагом и вынужден устроиться диспетчером в супергеройское агентство управлять командой бывших злодеев, проходящих реабилитацию.

Dispatch предлагает смесь повествования, стратегии и юмора, историю о том, что значит быть героем (будь то в плаще или за офисным столом), последствия принятых решений, звёздный актёрский состав и перевод на русский.

Dispatch вышла на PC (Steam) и PS5. В сервисе Valve игра заслужила более 80 тыс. «крайне положительных» отзывов (рейтинг 93 %). Производство проекта возглавляли ведущие разработчики Tales from the Borderlands и The Wolf Among Us.

