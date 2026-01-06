Сегодня 06 января 2026
Xiaomi собралась поставить 550 000 электромобилей в этом году — на треть больше, чем в 2025-м

В начале декабря компания Xiaomi сообщила, что преодолела рубеж в 350 000 поставленных электромобилей с опережением графика. По факту, в прошлом году она отгрузила клиентам около 410 000 машин. На текущий год она ставит не менее амбициозную цель, заключающуюся в поставке 550 000 электромобилей, что на 34 % выше прошлогоднего показателя.

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

Только за декабрь прошлого года Xiaomi поставила более 50 000 электромобилей, что стало месячным рекордом для этого относительно молодого автопроизводителя, который формально вышел на рынок в марте 2021 года, но приступил к поставкам серийных машин значительно позже. В третьем квартале прошлого года Xiaomi впервые вышла в прибыль на рынке электромобилей, отгрузив за период 108 796 машин. Ассортимент марки пока сводится к нескольким разновидностям двух моделей: седана SU7 и кроссовера YU7. Ожидается, что в текущем году на рынок выйдет флагманский премиальный семиместный кроссовер Xiaomi, впервые оснащаемый последовательной гибридной силовой установкой с ДВС. Дебютная модель SU7 также будет обновлена в этом году и получит версию с удлинённой колёсной базой, которую можно будет применять в представительских целях.

Издание CarNewsChina попутно отмечает, что к концу прошлого года Xiaomi удалось занять третье место по величине капитализации ($131,5 млрд) среди десяти крупнейших автопроизводителей мира, хотя за год до этого она даже не входила в первую десятку. Впрочем, следует учитывать, что Xiaomi является крупным производителем электроники, и автопроизводство не является для неё основным видом деятельности, поэтому такое сравнение может считаться не совсем уместным. К слову, на четвёртом месте оказалась китайская BYD ($130,2 млрд), которая в 2024 году в десятку лидеров тоже не попадала. Лидером рейтинга остаётся Tesla с капитализацией $1,5 трлн, а на втором месте расположилась корпорация Toyota ($279 млрд), которая технически остаётся крупнейшим автопроизводителем в мире по количеству выпускаемой продукции. Volkswagen занимает только девятое место по величине капитализации ($62 млрд), хотя за год он поднялся на одну ступень в этом рейтинге.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: xiaomi, xiaomi yu7, xiaomi su7, электромобиль, китайские производители
