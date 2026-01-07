Сегодня 07 января 2026
Глава Nvidia сравнил роботов с «ИИ-иммигрантами», которые помогут решить проблему нехватки рабочих рук

Руководители компаний технологического сектора высоко ценят способность человекоподобных роботов определять вектор развития общества в будущем, а потому часто говорят об их незаменимости. Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) сравнил роботов с «ИИ-иммигрантами», которые смогут решить проблему нехватки рабочих рук и тем самым «спасти экономику».

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

В масштабах мирового рынка дефицит рабочих рук измеряется десятками миллионов человек. Силами одного только человечества поддерживать экономику на желаемом уровне, по мнению основателя Nvidia, станет уже невозможно. «Нам потребуется больше, если хотите, ИИ-иммигрантов для помощи на производственных площадках для выполнения той работы, от которой мы сами решили отказаться», — пояснил Дженсен Хуанг на CES 2026 в ходе общения с представителями прессы.

По его мнению, робототехническая революция будет способствовать развитию экономики, при этом создавая условия для появления новых рабочих мест для людей. Нужно лишь добиваться того, чтобы низкая инфляция позволила делать услуги и товары более доступными. Искусственный интеллект будет этому способствовать, как убеждён Хуанг. При этом ряд профессий будет сохранять доминирование человека над роботами с точки зрения занятости в течение очень продолжительного срока.

Попутно Хуанг заявил, что ожидает появления роботов с сопоставимыми с человеком кинетическими и моторными характеристиками уже в этом году. Развивать эти способности в роботах крайне сложно с технической точки зрения. Мы познаём мир не только через зрение, но и тактильно, поэтому в ближайшее время усилия отрасли будут сосредоточены на развитии тактильных каналов восприятия информации роботами.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
роботы, робототехника, человекообразный робот, дженсен хуанг, рынок труда
