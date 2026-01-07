Сегодня 07 января 2026
«Это не Carmageddon»: гоночный боевик на выживание Carmageddon: Rogue Shift получил дату выхода, а новый трейлер разочаровал фанатов

Разработчики из принадлежащей Saber Interactive итальянской студии 34BigThings (Redout 2) поделились с официальным блогом PlayStation новыми деталями своего гоночного роглайт-экшена Carmageddon: Rogue Shift, включая дату выхода.

Источник изображений: 34BigThings

Источник изображений: 34BigThings

Напомним, Carmageddon: Rogue Shift была полноценно представлена на декабрьской презентации PC Gaming Show: Most Wanted. Игра готовилась выйти в начале 2026 года, и план остаётся в силе.

Как стало известно, Carmageddon: Rogue Shift поступит в продажу 6 февраля 2026 года для PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2 по цене $40. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

Полутораминутный ролик демонстрирует гонки по ночному городу с применением ракетного оружия. Зрителям не хватило жестокости, которой славится серия. «Да уж, это не Carmageddon. Даже не близко», — подметил Recht_voor_zijn_raap.

События Carmageddon: Rogue Shift развернутся в постапокалиптической пустоши образца 2050 года. По ночам человечество терроризируют орды опустошённых (зомби), появившихся на свет благодаря выпущенной злой корпорацией пищевой добавке.

Единственный выход из этого кошмара — смертельные гонки Carmageddon, главным призом в которых выступает шанс выбраться из гибнущего мира в виде опасного путешествия к последнему космодрому за горами.

Обещают интуитивно понятные, стремительные и доступные гонки на выживание, 15 машин, 13 видов оружия, более 80 бонусов, гигантских боссов, детальную систему повреждений, уникальность каждого забега и текстовый перевод на русский.

