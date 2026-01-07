Сегодня 07 января 2026
Топ-5 самых популярных консольных игр в США за 2024 и 2025 год выглядит абсолютно одинаково

За 2025 год вышло немало новых и захватывающих игр вроде Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come: Deliverance 2 и Hollow Knight: Silksong, однако консольные геймеры предпочитают проводить время за хитами прошлых лет.

Источник изображения: Epic Games

Источник изображения: Epic Games

Аналитик Circana Мэт Пискателла (Mat Piscatella) у себя в микроблоге рассказал о пяти самых популярных играх за 2025 год среди пользователей PlayStation и Xbox в США. Картина вырисовывается удручающая.

Как стало известно, наиболее востребованными у американских консольных геймеров в 2025 году были королевская битва Fortnite, шутеры Call of Duty, криминальный боевик GTA V, платформа Roblox и блоковая песочница Minecraft.

Примечательно, что топ-5 образца 2024 года состоял ровно из тех же позиций, а в случае PlayStation — ещё и расположенных в аналогичном порядке. «На самом верху довольно... устоявшийся порядок», — подметил Пискателла.

Источник изображения: Mat Piscatella‬ в Bluesky

Источник изображения: Mat Piscatella‬ в Bluesky

По словам Пискателлы, засилье игр-сервисов в рейтингах популярности объясняется тем, что раньше пользователи покупали игру, проходили её и переключались на следующую, тогда как в наше время люди перестают покупать новые игры.

В результате новинкам всё труднее пробиться к успеху, что стало одной из главных причин многочисленных увольнений, закрытий студий, отмены проектов и общего упадка игровой индустрии за последние несколько лет.

«Самым главным конкурентом любой новой видеоигры является Fortnite», — уверен Пискателла. Полноценный отчёт о продажах игр за 2025 год на американском рынке Circana планирует представить 22 января.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: fortnite, call of duty, grand theft auto v, roblox, minecraft
