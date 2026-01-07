Маск против реальности: поставки Tesla падают, но в словах гендира — рост

Минувший 2025 год для компании Tesla сложно было назвать удачным. Концентрация Илона Маска (Elon Musk) на политической активности в первой его половине и растущая конкуренция стоили компании снижения объёмов продаж на десятки процентов в отдельных регионах, в мировом масштабе поставки сократились на 8,6 % по итогам всего года. Маск при этом продолжает считать, что продажи Tesla только растут.

Даже по итогам относительно благополучного 2023 года, как напоминает Electrek, компания не смогла реализовать более 1,81 млн машин. По итогам 2024 года поставки сократились от этого уровня на один процент до 1,79 млн штук, а в прошлом году упали на все 8,6 % до 1,63 млн штук. Тем удивительнее наблюдать, как со страниц своей социальной сети X генеральный директор Илон Маск (Elon Musk) сообщает, что «мы выпускаем почти 2 млн машин в год и это количество растёт». Это заявление Маск сделал в контексте обсуждения потребностей компании в чипах для ИИ, которые устанавливаются как непосредственно в электромобили, так и в серверную инфраструктуру для их обеспечения данными и вычислительными ресурсами.

К концу текущего года, по словам Маска, только на закупку оборудования Nvidia для обучения своих ИИ-моделей компания Tesla должна будет потратить примерно $10 млрд накопленным итогом. Как он отмечает, Tesla дополняет возможности чипов Nvidia процессорами собственной разработки. Если бы она не использовала процессоры AI4 для обработки видеоизображений, получаемых с бортовых камер электромобилей Tesla, то на закупку компонентов Nvidia её пришлось бы потратить в два раза больше указанной выше суммы. Каждый выпускаемый сейчас электромобиль Tesla несёт на борту два чипа AI4 и не менее восьми камер, не говоря уже о прочих электронных компонентах, обеспечивающих безотказную работу управляющей электроники и передачу информации с достаточной скоростью.