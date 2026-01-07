Сегодня 07 января 2026
Будущее игр — за нейронным рендерингом: Дженсен Хуанг провозгласил закат традиционной графики

Nvidia, крупнейший в мире производитель видеокарт, впервые за пять лет не анонсировала на CES 2026 ни одной новой модели. Компания показала суперкомпьютер нового поколения на архитектуре Vera Rubin, предназначенный для систем искусственного интеллекта. А ещё дебютировали технологии масштабирования DLSS 4.5 и MFG 6X, которые повышают качество графики и представляются все более важными, учитывая последовавшие за их анонсом заявления, пишет Tom’s Hardware.

Источник изображения: nvidia.com

Источник изображения: nvidia.com

В ходе беседы с журналистами гендиректору Nvidia Дженсену Хуангу (Jensen Huang) задали интересный вопрос: «Является ли [GeForce] RTX 5090 самой быстрой видеокартой с традиционной отрисовкой, и какими станут ИИ-игры в будущем?». Он ответил: «Ответ предсказать непросто. Другими словами, будущее, возможно, за нейронным рендерингом. По сути, за DLSS. Именно такой должна быть графика. Вы увидите всё больше достижений в области DLSS. <..> Возможность генерировать изображения в любом стиле — от фотореализма, экстремального фотореализма, по сути, фотографии, взаимодействующей с вами со скоростью 500 кадров в секунду, вплоть до мультяшного шейдинга, если хотите — вполне разумно ожидать [чего-то] во всём этом диапазоне».

Он допустил, что графические рабочие нагрузки будут смещаться в сторону большего объёма операций на меньшем количестве пикселей более высокого качества — компания уже сейчас «работает в лаборатории над вещами, которые просто шокируют и поражают воображение». С учётом реалий его слова представляются вполне реалистичными: доходит до того, что и разработчики игр стали включать DLSS в списки системных требований. Возможно, гонка растровых изображений действительно завершается; компании экспериментируют с нейротехнологиями в сжатии и распаковке текстур, генерации кадров и даже полной замене традиционного графического конвейера нейронной отрисовкой — роль матричных вычислений и специально разработанных моделей ИИ будет играть всё большую роль в рендеринге.

Вместе с графическими рабочими нагрузками ИИ возьмёт на себя и другие задачи, считает господин Хуанг, — например, в области неигровых персонажей, которые достигнут не только фотографического, но и эмоционального реализма. А нагрузка на центральный процессор будет снижаться — об этом уже говорит, например, технология Nvidia ACE. Облегчится и задача разработчиков, которым больше не придётся собственными силами анимировать каждого персонажа. «Следует также ожидать, что будущие видеоигры будут по сути представлять собой персонажей с ИИ. У каждого персонажа будет свой собственный ИИ, и каждый будет анимироваться с помощью ИИ. В ближайшие несколько лет реализм этих игр действительно возрастёт, и это будет поистине невероятно», — рассказал глава Nvidia.

Он никогда не говорил, что видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 станет пиком традиционной растровой графики, но и не опровергал этого утверждения — это очень мощная видеокарта, и в массовом сегменте такая производительность появится ещё нескоро.

nvidia, дженсен хуанг, ии
