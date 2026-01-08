Сегодня 08 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI запустила бета-версию ChatGPT Hea...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

OpenAI запустила бета-версию ChatGPT Health для слеживания за здоровьем

OpenAI объявила о запуске независимого от основного интерфейса ChatGPT специального раздела ChatGPT Health, в котором пользователи смогут задавать вопросы, связанные со здоровьем. Для получения более персонализированных ответов можно подключать различные сервисы, например, Apple Health, Function, MyFitnessPal и другие.

Источник изображения: macrumors.com

Источник изображения: macrumors.com

В прошлом месяце издание MacRumors уже обнаружило иконки, связанные с Apple Health («Здоровье»), в приложении ChatGPT, и сегодняшнее заявление официально подтвердило эту интеграцию. После подключения система получит доступ к данным о тренировках и состоянии здоровья из Apple Health, включая информацию о двигательной активности и качестве сна пользователя.

Сообщается, что ChatGPT Health также поддерживает интеграцию с медицинскими картами. Нейросеть сможет анализировать результаты лабораторных анализов и другие аспекты анамнеза для формирования ответов на вопросы пользователя. При этом OpenAI подчёркивает, что сервис не предназначен для постановки диагнозов или назначения лечения и не является заменой консультации у медицинского работника, однако может помочь разобраться в результатах обследований или подготовиться к предстоящему визиту к врачу.

Учитывая, что тема здоровья является конфиденциальной, OpenAI внедрила в ChatGPT Health многоуровневое шифрование, а также более строгие настройки приватности. Так как по умолчанию данные из этого раздела не используются для обучения базовых моделей ChatGPT, то если пользователь начнёт обсуждать здоровье в общем интерфейсе чата, система сама предложит перенести диалог в приватный раздел Health.

Сервисом можно воспользоваться через список ожидания для группы бета-тестировщиков. Присоединиться могут пользователи тарифов Free, Go, Plus и Pro, проживающие за пределами Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Швейцарии и Великобритании. В настоящее время интеграция с медицинскими картами и некоторыми приложениями доступна только на территории США. В ближайшие недели доступ к ChatGPT Health появится для всех пользователей iOS и в веб-версии приложения.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Withings представила «станцию долголетия» — умные весы Body Scan 2 с мониторингом метаболизма и здоровья сердца
ИИ превзошёл эволюцию в синтезе важнейших элементов ДНК — генная терапия готова совершить новый виток
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей
Google открыла новые вакансии для борьбы с выдумками от ИИ в поиске
Стартап xAI Илона Маска привлёк ещё $20 млрд в очередном раунде финансирования
Sony запатентовала ИИ-помощника, который сможет проходить игры за вас
Теги: openai, chatgpt health, здоровье, чат-бот, ии
openai, chatgpt health, здоровье, чат-бот, ии
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.