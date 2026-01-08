OpenAI запустила бета-версию ChatGPT Health для слеживания за здоровьем

OpenAI объявила о запуске независимого от основного интерфейса ChatGPT специального раздела ChatGPT Health, в котором пользователи смогут задавать вопросы, связанные со здоровьем. Для получения более персонализированных ответов можно подключать различные сервисы, например, Apple Health, Function, MyFitnessPal и другие.

В прошлом месяце издание MacRumors уже обнаружило иконки, связанные с Apple Health («Здоровье»), в приложении ChatGPT, и сегодняшнее заявление официально подтвердило эту интеграцию. После подключения система получит доступ к данным о тренировках и состоянии здоровья из Apple Health, включая информацию о двигательной активности и качестве сна пользователя.

Сообщается, что ChatGPT Health также поддерживает интеграцию с медицинскими картами. Нейросеть сможет анализировать результаты лабораторных анализов и другие аспекты анамнеза для формирования ответов на вопросы пользователя. При этом OpenAI подчёркивает, что сервис не предназначен для постановки диагнозов или назначения лечения и не является заменой консультации у медицинского работника, однако может помочь разобраться в результатах обследований или подготовиться к предстоящему визиту к врачу.

Учитывая, что тема здоровья является конфиденциальной, OpenAI внедрила в ChatGPT Health многоуровневое шифрование, а также более строгие настройки приватности. Так как по умолчанию данные из этого раздела не используются для обучения базовых моделей ChatGPT, то если пользователь начнёт обсуждать здоровье в общем интерфейсе чата, система сама предложит перенести диалог в приватный раздел Health.

Сервисом можно воспользоваться через список ожидания для группы бета-тестировщиков. Присоединиться могут пользователи тарифов Free, Go, Plus и Pro, проживающие за пределами Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Швейцарии и Великобритании. В настоящее время интеграция с медицинскими картами и некоторыми приложениями доступна только на территории США. В ближайшие недели доступ к ChatGPT Health появится для всех пользователей iOS и в веб-версии приложения.