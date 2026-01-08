В этом году мощности по производству NAND-памяти типа MLC сократятся почти на 42 %

В прошлом году серьёзной трансформации подверглась отрасль по производству оперативной памяти DRAM, поскольку запросы серверного сегмента заставили участников рынка отдавать предпочтение выпуску HBM и DDR5, а все прочие направления в результате страдали. В текущем году в сфере выпуска NAND будет наблюдаться падение объёмов выпуска MLC на 41,7 %.

Такой прогноз делают представители TrendForce, традиционно пристально следящие за тенденциями рынка памяти. Выпуск твердотельной памяти типа MLC перестаёт привлекать производителей NAND, в текущем году они предпочтут перенаправить свои ресурсы и мощности на более актуальные виды продукции, в результате чего по итогам года мощности по выпуску MLC сократятся на 41,7 %. Компания Samsung Electronics окажет существенное влияние на рынок, поскольку к июню 2026 года свернёт поставки MLC, а ведь именно она оставалась крупнейшим производителем памяти такого типа.

Kioxia, SK hynix и Micron наращивать выпуск MLC не собираются, поскольку имеющиеся объёмы нужны для обеспечения поставок избранным клиентам, а мотивация для увеличения объёмов производства у этих участников рынка отсутствует. Samsung о своём решении уйти с рынка объявила ещё в марте прошлого года, поэтому с конца первого квартала цены на MLC начали неуклонно расти высокими темпами.

По мнению представителей TrendForce, память типа MLC продолжает пользоваться стабильным спросом со стороны производителей робототехнической продукции, автомобильной электроники, медицинского и сетевого оборудования. Производителям таких устройств важны высокий ресурс памяти и стабильность поставок. Альтернативой MLC в этой сфере могут выступать адаптированные решения на базе TLC, долгосрочные перспективы рынка пока не определены. К слову, воспользоваться конъюнктурой готова тайваньская Macronix, которая даже перепрофилировала часть мощностей по выпуску NOR Flash под нужды MLC ради увеличения объёмов выпуска последней. В сегменте NOR Flash при этом наблюдался избыток предложения, поэтому подобные шаги должны привести к стабилизации цен и некоторому их росту.