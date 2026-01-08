Сегодня 08 января 2026
Ящик модулей DDR5 уже стоит, как дом в Шанхае — и покупателей памяти становится всё меньше

Цены на оперативную память быстрее всего растут в серверном сегменте, китайский рынок не является исключением, но местные цены на DDR5 уже достигли того уровня, который начинает вызывать отторжение у покупателей. В частных беседах те уже признают, что сотня модулей памяти объёмом 256 Гбайт стоит столько же, как дом в Шанхае.

Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

Если рассмотреть ситуацию подробнее, то за один модуль DDR5 указанного объёма в Китае просят от $5000 до $7000. По сути, в одном ящике при закупках для нужд ЦОД размещается 100 таких модулей, и в этом случае уже приходится говорить о стоимости в районе $700 000. За сопоставимую сумму в Шанхае — не самом дешёвом китайском мегаполисе, предлагаются жилые дома. При этом во многих случаях при покупке объекта недвижимости в указанном городе ещё и можно сэкономить относительно упоминаемой суммы.

TrendForce напоминает, что в этом квартале контрактные цены на DRAM могут последовательно увеличиться сразу на 55–60 %, а в серверном сегменте данный прирост может оказаться ещё выше. Во многом в такой динамике цен на память виноваты американские облачные провайдеры, которые разогревают рынок своими огромными потребностями в развитии вычислительной инфраструктуры в условиях бума искусственного интеллекта. Контрактные цены на память NAND в этом квартале вырастут последовательно на 33–38 %, как предполагают эксперты TrendForce, так что редкий сегмент рынка памяти окажется в стороне от тенденции к всеобщему подорожанию. Даже потребительские накопители типа SSD в этих условиях готовятся вырасти в цене более чем на 40 %.

Теги: dram, ddr5, ии-бум, дефицит, память
