Владелец Google впервые с 2019 года превзошёл Apple по рыночной капитализации — помог ИИ

Рыночная капитализация Alphabet, материнской компании Google, впервые с 2019 года превзошла показатели Apple. По итогам последних торгов акции Alphabet выросли на 2,5 %, достигнув отметки в $3,892 трлн, в то время как капитализация Apple снизилась до $3,863 трлн после падения её акций более чем на 4 % за последние пять дней.

Это изменение отодвинуло Apple на третье место среди самых дорогих компаний США, сделав Alphabet второй после Nvidia. В целом, акции Alphabet выросли на 66 % к 2025 году, в то время как акции Apple выросли всего на 9 %. Как пишет TechSpot, аналитики связывают это изменение с контрастными результатами, которые показали обе компании в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Успех Alphabet был обеспечен масштабными технологическими релизами, включая модель для генерации изображений Gemini 2.5 Flash Nano Banana, которая вызвала широкий резонанс, интеграцию ИИ в продукты Google, а также представление в ноябре собственного ускорителя TPU v7 как альтернативу решениям Nvidia. Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи (Sundar Pichai) также отметил рекордное количество крупных сделок в облачном бизнесе компании.

В то же время Apple столкнулась с задержками и критикой своих инициатив, связанных с искусственным интеллектом. Обещанная улучшенная версия голосового помощника Siri, анонсированная ещё в 2024 году, до сих пор не запущена, а инструмент Apple Intelligence неоднократно критиковался за неточность и недостаточную производительность на фоне продуктов конкурентов. Тем не менее, обе компании значительно отстают от абсолютного лидера, которым является компания Nvidia, чья рыночная капитализация в настоящее время оценивается примерно в $4,6 трлн.