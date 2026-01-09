Сегодня 09 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Владелец Google впервые с 2019 года прев...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Владелец Google впервые с 2019 года превзошёл Apple по рыночной капитализации — помог ИИ

Рыночная капитализация Alphabet, материнской компании Google, впервые с 2019 года превзошла показатели Apple. По итогам последних торгов акции Alphabet выросли на 2,5 %, достигнув отметки в $3,892 трлн, в то время как капитализация Apple снизилась до $3,863 трлн после падения её акций более чем на 4 % за последние пять дней.

Источник изображения: Karollyne Videira Hubert/Unsplash

Источник изображения: Karollyne Videira Hubert/Unsplash

Это изменение отодвинуло Apple на третье место среди самых дорогих компаний США, сделав Alphabet второй после Nvidia. В целом, акции Alphabet выросли на 66 % к 2025 году, в то время как акции Apple выросли всего на 9 %. Как пишет TechSpot, аналитики связывают это изменение с контрастными результатами, которые показали обе компании в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Источник изображений: techspot.com

Источник изображений: techspot.com

Успех Alphabet был обеспечен масштабными технологическими релизами, включая модель для генерации изображений Gemini 2.5 Flash Nano Banana, которая вызвала широкий резонанс, интеграцию ИИ в продукты Google, а также представление в ноябре собственного ускорителя TPU v7 как альтернативу решениям Nvidia. Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи (Sundar Pichai) также отметил рекордное количество крупных сделок в облачном бизнесе компании.

В то же время Apple столкнулась с задержками и критикой своих инициатив, связанных с искусственным интеллектом. Обещанная улучшенная версия голосового помощника Siri, анонсированная ещё в 2024 году, до сих пор не запущена, а инструмент Apple Intelligence неоднократно критиковался за неточность и недостаточную производительность на фоне продуктов конкурентов. Тем не менее, обе компании значительно отстают от абсолютного лидера, которым является компания Nvidia, чья рыночная капитализация в настоящее время оценивается примерно в $4,6 трлн.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Valor Equity Partners привлекла $5,4 млрд на покупку ускорителей NVIDIA для xAI — часть денег снова дала сама NVIDIA
В прошлом квартале операционная прибыль Samsung взлетела в три с лишним раза на фоне дороговизны памяти
xAI привлекла $20 млрд в раунде финансирования, возглавленном NVIDIA и Cisco
AMD продаёт старьё, а Intel неправильно сравнивает производительность — чипмейкеры обменялись любезностями на CES 2026
Microsoft опровергла слухи о январских увольнениях тысяч сотрудников
Ящик модулей DDR5 уже стоит, как дом в Шанхае — и покупателей памяти становится всё меньше
Теги: google, alphabet, apple, финансовые результаты
google, alphabet, apple, финансовые результаты
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.