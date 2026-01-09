Сегодня 09 января 2026
Продажи Detroit: Become Human превысили 15 миллионов копий — помогла зимняя распродажа Steam

Французская студия Quantic Dream (Heavy Rain, Beyond: Two Souls, Spellcasters Chronicles) похвасталась новыми успехами своей интерактивной драмы о нелёгкой жизни андроидов Detroit: Become Human.

Источник изображения: Steam (M4ryiz)

Напомним, в последний раз о результатах Detroit: Become Human разработчики из Quantic Dream отчитывались прошлой зимой — к концу 2024 года показатель проданных копий достиг 11 млн.

Как стало известно, к началу 2026 года суммарные продажи Detroit: Become Human на всех целевых платформах превысили уже 15 млн копий. Таким образом, только за последние 12 месяцев было реализовано 4 млн экземпляров.

Вероятно, скачок интереса к игре был спровоцирован 90-процентной скидкой на зимней распродаже Steam. По данным Alinea Analytics, продажи Detroit: Become Human с 21 декабря по 5 января в сервисе Valve составили 0,99 млн копий.

Источник изображения: Quantic Dream

По словам гендиректора Quantic Dream Гийома де Фондомье (Guillaume de Fondaumiere), новое достижение «подчёркивает эмоциональный резонанс и неизгладимое культурное влияние Detroit: Become Human».

«Это достижение принадлежит сообществу, которое поверило в историю игры и понесло её вперёд. Все в студии глубоко благодарны за неизменную поддержку [фанатов]», — заявил президент Quantic Dream Дэвид Кейдж (David Cage).

Detroit: Become Human вышла в мае 2018 года на PS4, в декабре 2019-го добралась Epic Games Store, а в июне 2020-го — до Steam. В сервисе Valve у игры более 183 тыс. «крайне положительных» отзывов (рейтинг 96 %).

Теги: detroit: become human, quantic dream, приключение, продажи игр
