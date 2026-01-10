Сегодня 10 января 2026
AMD не ожидает дефицита видеокарт Radeon в 2026 году, но роста цен не избежать

Прочные партнёрские отношения AMD с поставщиками памяти DRAM гарантируют отсутствие дефицита видеокарт Radeon в 2026 году. Об этом в разговоре с TweakTown на выставке CES 2026 заявил вице-президент и генеральный менеджер подразделения клиентских процессоров AMD и графики Radeon Дэвид Макафи (David McAfee).

Однако Макафи не исключил повышения цен на видеокарты, поскольку AMD стремится поддерживать конкурентоспособное соотношение производительности и цены для геймеров на фоне роста стоимости компонентов.

Цены на чипы памяти DRAM на мировом рынке делают покупку компонентов ПК, таких как оперативная память, всё более недоступной. Аналогичные процессы распространяются и на рынок видеокарт, поскольку в них используется микросхемы видеопамяти. Например, флагманская видеокарта AMD последнего поколения RDNA 4, Radeon RX 9070 XT, стандартно комплектуется 16 Гбайт памяти GDDR6.

«Сложности и проблемы рынка DRAM были очень подробно освещены в СМИ. Что касается нас, у нас налажены долгосрочные партнёрские отношения со всеми производителями DRAM, чтобы гарантировать удовлетворение наших потребностей в поставках DRAM для наших графических процессоров [Radeon] и обеспечить производство того, что нужно геймерам», — заявил Макафи.

AMD не прогнозирует дефицита своих видеокарт Radeon для ПК-геймеров в 2026 году.

«С этой точки зрения меня не беспокоит, что нынешние ограничения [на рынке памяти] приведут к дефициту видеокарт на рынке. Я думаю, у нас достаточно долгосрочных, глубоких и стратегически важных партнёрских соглашений. Это критически важная проблема, над решением которой мы работаем с нашими партнёрами каждый день», — добавил Макафи.

Вторым важным вопросом, связанным с нынешним кризисом на рынке памяти, является ценообразование. Доступность — это одно, а продажа видеокарты по первоначально установленной цене — совсем другое. Хорошая новость заключается в том, что AMD полна решимости сохранить конкурентоспособность Radeon в условиях неопределённости в ближайшей перспективе, но повышение цен, вероятно, всё равно произойдет.

«Наше конкурентное преимущество Radeon заключается в том, чтобы предоставить конечным пользователям больше за их деньги, и по мере изменения рыночной конъюнктуры мы хотим убедиться, что продолжаем это делать и обеспечиваем геймерам наилучшую производительность за доллар. Даже несмотря на рост стоимости компонентов, мы будем максимально активно работать в этом направлении, чтобы обеспечить максимальную производительность за доллар. Я не собираюсь утверждать, что цены на все эти компоненты останутся неизменными. Я думаю, что неизбежно что-то произойдёт. И мы стараемся максимально смягчить последствия, чтобы сохранить высокую ценность для конечных пользователей», — отметил топ-менеджер AMD.

Теги: radeon rx 9000, amd radeon, дефицит, dram, чипы, память
