В Китае освоили переделку видеокарт GeForce RTX для их работы в ИИ-фермах

В китайских магазинах начали массово появляться видеокарты потребительской линейки Nvidia GeForce с вентиляторами типа «турбина», переделанные для рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Эти видеокарты появляются в массовом порядке, а не как единичные модификации, обращает внимание VideoCardz.

Это не официальные кастомные варианты от традиционных партнёров-производителей, которые сотрудничают с Nvidia. Некоторые специализирующиеся на ИИ компании самостоятельно подвергают модификации потребительские видеокарты из розницы — заменяют кулер двухслотовым кожухом с вентилятором типа «турбина». В некоторых случаях также производится расширение объёма памяти, но это явление пока не массовое.

Подобные решения оказываются полезными, когда возникает потребность установить как можно больше видеокарт в одном корпусе. Модели с открытой конструкцией и высотой 3–4 слота для этого не подходят, и тепло они отводят внутрь корпуса. Турбина выбрасывает тепло в заднюю часть корпуса и даёт более компактные габариты.

По неподтверждённым данным, эти компании также работают над моделями с увеличенными объёмами памяти. Упоминаются, например, Nvidia GeForce RTX 5090 с 96 Гбайт памяти на 3-Гбайт чипах GDDR7 по образцу RTX PRO 6000, а также RTX 5080 на 32 Гбайт. Но в открытом доступе такие варианты найти пока не удалось. Интересно, что видеокарты с турбинами больше не ограничиваются топовыми моделями — предлагаются также переделанные Nvidia GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti (версия с 16 Гбайт).

Вот какие ценники указывают продавцы для таких видеокарт: