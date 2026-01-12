Google сделала рекламу в своих ИИ-инструментах для шоппинга более персонализированной

Продвигающие технологии искусственного интеллекта компании пытаются найти адекватные способы монетизации услуг, за которые пользователи обычно не платят. Для Google очевидным способом получения прибыли стала продажа персонализированной рекламы в своих ИИ-приложениях для поиска и покупки товаров.

Фирменный поисковик Google в режиме ИИ позволяет клиентам более точно находить товары по описанию, корпорация собирается привлекать рекламодателей для более выгодных своим клиентам коммерческих предложений. С другой стороны, такой шаг позволит Google найти новые рынки сбыта рекламы, которые в своём традиционном виде начали страдать от распространения средств поиска с применением ИИ.

По словам представителей Google, рекламодатели из сферы торговли получат возможность выбирать между несколькими типовыми предложениями для пользователей ИИ-режима поиска товаров. Это будет либо сниженная цена, либо особая комплектация или бесплатная доставка. Фирменные алгоритмы Google будут анализировать поведение пользователей и предлагать им те товары, в приобретении которых они могут быть заинтересованы более всего. Рекламные предложения станут более персонализированными.

Конкурирующая OpenAI тоже пытается внедрить подобные механизмы в ChatGPT, но пока вынуждена сконцентрироваться на общем улучшении работы чат-бота, поскольку руководство стартапа недавно решило не распылять ресурсы на второстепенные разработки. Отдельное приложение Gemini корпорации Google (Alphabet) всё ещё уступает по популярности ChatGPT, но добавление «режима ИИ» в поиск через браузеры позволяет это в какой-то мере компенсировать. Microsoft и Perplexity также ведут работу в направлении совершенствования механизмов поиска товаров и интеграции адресной рекламы. Первая из компаний на прошлой неделе запустила функцию Copilot Checkout, позволяющую совершать покупки прямо из чат-бота. Это позволило увеличить количество покупок, совершаемых за первые 30 минут взаимодействия с чат-ботом, на 53 % по сравнению с обычным режимом поиска.

Google в сотрудничестве с крупными торговыми сетями США разработала «универсальный торговый протокол», который упростит процедуру оформления покупок через чат-боты. Как и в случае с историей просмотра веб-страниц, новый рекламный механизм будет опираться на историю переписки пользователя в чат-боте, чтобы предлагать ему более адресную рекламу. Продавцы смогут определять спектр рекламных предложений, которые они хотели бы демонстрировать пользователям платформы Google. На первых этапах всё сведётся к более низким ценам, но позже добавится возможность комбинировать маркетинговые предложения.