Google представила универсальный протокол UCP для организации покупок через чат-боты

На этой неделе корпорация Google представила новый открытый стандарт, получивший название Universal Commerce Protocol (UCP) и предназначенный для интеграции функций интернет-покупок в диалоговые окна популярных чат-ботов. В разработке протокола принимали участие представители торговой отрасли, поэтому он должен оптимальным образом учитывать их интересы.

Помимо процесса поиска необходимых товаров и их покупки, новый протокол позволяет реализовать функции, связанные с послепродажным обслуживанием. Это упростит взаимодействие покупателя и продавца в условиях активного распространения чат-ботов. Google одновременно обеспечивает поддержку и других протоколов типа AP2, A2A и MCP, которые могут применяться в этой и смежных сферах.

Совсем скоро пользователи Google смогут при изучении товаров в режиме ИИ осуществлять их приобретение в магазинах популярных американских сетей, не покидая браузера или диалогового окна Gemini. Интеграция с Google Pay и Google Wallet тоже предусмотрена, что дополнительно ускорит процесс покупки. Вскоре будет добавлена и возможность оплаты через PayPal.

Подобную интеграцию пытаются предусмотреть и конкуренты Google. Например, Shopify в этой сфере скооперировалась с Microsoft и её ИИ-платформой Copilot. Как уже отмечалось ранее, Google усилит персонализацию рекламных предложений для пользователей ИИ-режимов браузера и Gemini. Продавцам Google предоставит возможность активнее продвигать свои товары в поисковой выдаче, а также интегрировать собственные чат-боты для обсуждения свойств и характеристик товара. Подобными функциями уже пользуются несколько клиентов Google из числа поставщиков различных товаров.

Попутно Google предложила инструмент Gemini Enterprise for Customer Experience, который предназначается корпоративным клиентам, взаимодействующим с клиентами в сфере торговли и общепита. Компания Adobe уже отметила, что благодаря инструментам для генеративного ИИ удалось увеличить трафик на сайтах продавцов в предпраздничные дни почти на 700 %, хотя какая часть этих посещений трансформировалась в реальные покупки, не уточняется.