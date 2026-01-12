Сегодня 12 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Инсайдер: Fable выйдет одновременно на P...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Инсайдер: Fable выйдет одновременно на PC, Xbox и PS5, а порт Forza Horizon 6 «просто не готов»

Амбициозный фэнтезийный ролевой экшен Fable от принадлежащей Microsoft британской студии Playground Games (серия Forza Horizon), похоже, не будет консольным эксклюзивом Xbox на релизе.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

Напомним, новая Fable была представлена ещё в 2020 году и к настоящему моменту подтверждена лишь для PC, Xbox Series X, S и Game Pass, однако, по данным информаторов портала Video Games Chronicle, выйдет и на PS5.

Новыми подробностями о разработке Fable для PS5 поделился главный редактор Video Games Chronicle Энди Робинсон (Andy Robinson) в рамках недавнего выпуска подкаста издания — VGC Podcast.

Релиз Fable и Forza Horizon 6 запланирован на 2026 год

Релиз Fable и Forza Horizon 6 запланирован на 2026 год

Согласно информации источников Робинсона, Fable выйдет на PS5 одновременно с релизом на остальных целевых платформах, так как команда взялась за версию для консоли Sony уже какое-то время назад.

«Fable — день в день. Это то, что мне сказали. Инсайдеры часто ошибаются в подобных вещах, правда? Потому что такие детали могут поменять за неделю или день до [события]», — объяснил Робинсон.

Что касается Forza Horizon 6, то горячо ожидаемая гоночная аркада с открытым миром прибудет на PS5 с опозданием. Как уточнил Робинсон, это произойдёт потому, что порт «просто не готов» к релизу одновременно с остальными версиями.

И Fable, и Forza Horizon 6 станут участниками предстоящей презентации Developer_Direct 2026 — обещают новый геймплей и подробности. Трансляция начнётся 22 января в 21:00 по московскому времени.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Слухи: на Developer_Direct 2026 покажут секретную игру от Xbox, а Fable выйдет на PS5
Fable, Forza Horizon 6 и новая игра от создателей «Покемонов»: Microsoft раскрыла, когда и что покажет на презентации Developer_Direct 2026
Ремастеры Fallout 3 и New Vegas, Wolfenstein 3, шутер по StarCraft и не только: инсайдер раскрыл, чего ждать от внутренних студий Xbox в 2026 году и далее
Пиковый онлайн Steam впервые в истории превысил 42 миллиона человек
AMD разгромила Nvidia со счётом 210:120 — по упоминаниям ИИ в презентации на CES 2026
«Sea of Thieves, но в пустыне»: трейлер эвакуационного шутера Sand: Raiders of Sophie понравился игрокам
Теги: fable, forza horizon 6, playground games, xbox game studios, ролевой экшен
fable, forza horizon 6, playground games, xbox game studios, ролевой экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.