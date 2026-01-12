Инсайдер: Fable выйдет одновременно на PC, Xbox и PS5, а порт Forza Horizon 6 «просто не готов»

Амбициозный фэнтезийный ролевой экшен Fable от принадлежащей Microsoft британской студии Playground Games (серия Forza Horizon), похоже, не будет консольным эксклюзивом Xbox на релизе.

Напомним, новая Fable была представлена ещё в 2020 году и к настоящему моменту подтверждена лишь для PC, Xbox Series X, S и Game Pass, однако, по данным информаторов портала Video Games Chronicle, выйдет и на PS5.

Новыми подробностями о разработке Fable для PS5 поделился главный редактор Video Games Chronicle Энди Робинсон (Andy Robinson) в рамках недавнего выпуска подкаста издания — VGC Podcast.

Согласно информации источников Робинсона, Fable выйдет на PS5 одновременно с релизом на остальных целевых платформах, так как команда взялась за версию для консоли Sony уже какое-то время назад.

«Fable — день в день. Это то, что мне сказали. Инсайдеры часто ошибаются в подобных вещах, правда? Потому что такие детали могут поменять за неделю или день до [события]», — объяснил Робинсон.

Что касается Forza Horizon 6, то горячо ожидаемая гоночная аркада с открытым миром прибудет на PS5 с опозданием. Как уточнил Робинсон, это произойдёт потому, что порт «просто не готов» к релизу одновременно с остальными версиями.

И Fable, и Forza Horizon 6 станут участниками предстоящей презентации Developer_Direct 2026 — обещают новый геймплей и подробности. Трансляция начнётся 22 января в 21:00 по московскому времени.