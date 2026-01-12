«Эта игра будет жить вечно»: фанатов The Witcher 3: Wild Hunt заворожила демонстрация амбициозного мода HD Reworked Project NextGen Edition 2026

Несмотря на десять с лишним лет после релиза, фэнтезийный ролевой боевик The Witcher 3: Wild Hunt от разработчиков из польской студии CD Projekt Red не спешит уходить на пенсию, и немалую роль в этом сыграли моддеры.

Польский моддер Halk Hogan показал новую версию своего самого популярного мода для The Witcher 3 — HD Reworked Project. В 2024 году проект получил крупное обновление NextGen Edition, а теперь готовится к ещё одному апгрейду.

Напомним, Halk Hogan анонсировал планы на HD Reworked Project NextGen Edition 2026 в прошлом ноябре и обещал множество улучшений, включая повышенную детализацию текстур и трёхмерные поверхности.

Запланированные для HD Reworked Project NextGen Edition 2026 усовершенствования Halk Hogan продемонстрировал в недавнем (почти) десятиминутном ролике: главным нововведением в предстоящей версии станет симуляция влияния ветра на объекты.

Моддер показал обновлённые текстуры элементов окружения, предметов из мира природы (лёд, кора деревьев, листва), экипировки персонажей (в том числе Геральта), колышущиеся на ветру стога сена и тряпичные «крыши» торговых лавок.

Пользователи в комментариях остались заворожены анимированными стогами сена и новыми текстурами льда, и прочат The Witcher 3 долгие года процветания. «Эта игра будет жить вечно», — уверен marios_c.

Релиз HD Reworked Project NextGen Edition 2026, как предполагает название, запланирован на 2026 год. Тем временем The Witcher 3: Wild Hunt готовится получить кроссплатформенную поддержку модов и, по слухам, новый аддон.