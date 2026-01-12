Сегодня 12 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик «Эта игра будет жить вечно»: фанатов The...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Эта игра будет жить вечно»: фанатов The Witcher 3: Wild Hunt заворожила демонстрация амбициозного мода HD Reworked Project NextGen Edition 2026

Несмотря на десять с лишним лет после релиза, фэнтезийный ролевой боевик The Witcher 3: Wild Hunt от разработчиков из польской студии CD Projekt Red не спешит уходить на пенсию, и немалую роль в этом сыграли моддеры.

Источник изображения: Steam (do the bushin)

Источник изображения: Steam (do the bushin)

Польский моддер Halk Hogan показал новую версию своего самого популярного мода для The Witcher 3 — HD Reworked Project. В 2024 году проект получил крупное обновление NextGen Edition, а теперь готовится к ещё одному апгрейду.

Напомним, Halk Hogan анонсировал планы на HD Reworked Project NextGen Edition 2026 в прошлом ноябре и обещал множество улучшений, включая повышенную детализацию текстур и трёхмерные поверхности.

Запланированные для HD Reworked Project NextGen Edition 2026 усовершенствования Halk Hogan продемонстрировал в недавнем (почти) десятиминутном ролике: главным нововведением в предстоящей версии станет симуляция влияния ветра на объекты.

Моддер показал обновлённые текстуры элементов окружения, предметов из мира природы (лёд, кора деревьев, листва), экипировки персонажей (в том числе Геральта), колышущиеся на ветру стога сена и тряпичные «крыши» торговых лавок.

Переработанный лёд в NextGen Edition 2026 (источник изображения: Halk Hogan)

Переработанный лёд в NextGen Edition 2026 (источник изображения: Halk Hogan)

Пользователи в комментариях остались заворожены анимированными стогами сена и новыми текстурами льда, и прочат The Witcher 3 долгие года процветания. «Эта игра будет жить вечно», — уверен marios_c.

Релиз HD Reworked Project NextGen Edition 2026, как предполагает название, запланирован на 2026 год. Тем временем The Witcher 3: Wild Hunt готовится получить кроссплатформенную поддержку модов и, по слухам, новый аддон.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ещё два польских издания подтвердили неанонсированный третий аддон для The Witcher 3: Wild Hunt — игроки отправятся в новый регион
«Конец близок»: Netflix подтвердила, когда выйдет последний сезон сериала «Ведьмак»
Польский аналитик объяснил, зачем CD Projekt Red выпускать новое сюжетное дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt спустя 11 лет после релиза
Инсайдер: Fable выйдет одновременно на PC, Xbox и PS5, а порт Forza Horizon 6 «просто не готов»
Пиковый онлайн Steam впервые в истории превысил 42 миллиона человек
AMD разгромила Nvidia со счётом 210:120 — по упоминаниям ИИ в презентации на CES 2026
Теги: the witcher 3: wild hunt, cd projekt red, ролевой экшен
the witcher 3: wild hunt, cd projekt red, ролевой экшен
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.