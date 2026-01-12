Сегодня 12 января 2026
«Знаю, насколько это глупо, но сделать нужно было»: моддер портировал классическую Doom на умную скороварку

За более чем 30 лет классический шутер Doom от id Software портировали на множество не предназначенных для него устройств, и на днях к списку добавилось ещё одно — умная скороварка Cook4Me от немецкой компании Krups.

Источник изображения: id Software

Источник изображения: id Software

За перенос легендарной игры на скороварку взялся немецкий моддер и инженер Аарон Кристофель (Aaron Christophel), в прошлом уже запускавший Doom на вейпе, настольном зарядном устройстве и других неочевидных гаджетах.

Портировать Doom на Cook4Me энтузиаст смог с помощью выгрузки и перепрошивки аппаратного обеспечения в ответе за сенсорный экран. Для расшифровки флеш-памяти прибора Кристофелю пришлось прибегнуть к обратному инжинирингу.

Источник изображения: YouTube (Aaron Christophel)

Источник изображения: YouTube (Aaron Christophel)

В процессе разборки Cook4Me моддер выяснил, что скороварка оснащена относительно мощным чипом R7S721031VCFP компании Renesas, модулем Wi-Fi, 128 Мбайт оперативной и 128 Мбайт флеш-памяти.

Игра запускается на сенсорном экране Cook4Me и, по словам Кристофеля, выдаёт «достаточно неплохую» кадровую частоту. Запись геймплея Doom на скороварке приведена в конце 10-минутного ролика моддера.

«Мы официально запустили Doom на этой скороварке. Знаю, насколько это глупо, но сделать нужно было, раз уж [такое устройство] существует», — объяснил Кристофель, зачем взялся за этот проект.

Ранее фанаты Doom запускали классический шутер в Paint, PDF-файле, документе Word и даже внутри поисковой строки Google, а прошлой весной разработчик успешно поиграл в Doom 2: Hell on Earth на бортовом компьютере советского трамвая.

doom, id software, шутер
