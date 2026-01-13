Arc Raiders продолжает радовать Nexon — более 12 миллионов проданных копий и почти миллион одновременных игроков

Южнокорейский издатель и разработчик Nexon в свежем пресс-релизе отчитался о новых успехах популярного эвакуационного шутера Arc Raiders от принадлежащей ему шведской студии Embark (The Finals).

Напомним, Arc Raiders показала лучший старт в истории Nexon — более 4 млн проданных копий за 12 дней с релиза. Суммарный пиковый онлайн проекта на запуске превысил 700 тыс. игроков.

Как стало известно, к настоящему моменту продажи Arc Raiders по сумме на всех целевых платформах достигли 12,4 млн копий. В январе игра также обновила личный рекорд пикового онлайна — 960 тыс. человек.

В честь достижения всем пользователям Arc Raiders подарят специальный инструмент рейдера — золотую кирку. Награда будет доступна в течение ограниченного времени (сроки акции не уточняются).

По мнению генерального директора Nexon Чонхуна Ли (Junghun Lee), новая веха подчёркивает потенциал Arc Raiders «стать ещё одним ключевым элементом в портфолио блокбастерных франшиз Nexon».

События Arc Raiders разворачиваются на Земле сурового будущего, которую атаковали механические захватчики. Игрокам в роли рейдеров предстоит совершать вылазки на поверхность, сражаться с машинами и другими выжившими.

Arc Raiders вышла 30 октября 2025 года на PC (3220 рублей в Steam и EGS), PS5, Xbox Series X и S. В сервисе Valve проект заслужил более 214 тыс. «очень положительных» отзывов (рейтинг 87 %).