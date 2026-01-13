Сегодня 13 января 2026
Samsung вернула звание крупнейшего производителя DRAM, заработав больше всех в четвёртом квартале

Для Samsung Electronics с репутационной точки зрения прошлый год не был простым. Компания уступила статус крупнейшего поставщика памяти SK hynix сперва в показателях прибыли, а затем и выручки. Тем не менее, к четвёртому кварталу Samsung удалось получить максимальную среди производителей DRAM выручку, что позволило ей реабилитироваться в профильном рейтинге.

Источник изображения: Samsung Electronics

Как поясняет Counterpoint Research, ещё в третьем квартале прошлого года Samsung стала крупнейшим поставщиком памяти всех типов в денежном выражении, а по итогам четвёртого ей удалось отвоевать статус лидера в сегменте DRAM. По подсчётам экспертов, в прошлом квартале подразделение Samsung по выпуску всех типов памяти увеличило свою выручку на 34 % в последовательном сравнении до $25,9 млрд. Из этой суммы рекордные $19,2 млрд пришлись на сегмент DRAM, а оставшиеся $6,7 млрд были получены в сегменте NAND. Кроме того, выручка от реализации памяти обоих типов сформировала 40 % совокупной выручки Samsung за период, подчеркнув важность этого бизнеса для южнокорейского конгломерата.

Источник изображения: Counterpoint Research

Впрочем, понятно, что высокой динамике выручки Samsung от реализации памяти способствовал резкий рост цен, и в натуральном выражении объёмы поставок не выросли пропорционально. Общая выручка Samsung в четвёртом квартале достигла $63,3 млрд, а операционная прибыль выросла до $13,6 млрд. В сегменте DRAM доминировавшая на протяжении четырёх кварталов SK hynix вынуждена была сдаться под натиском Samsung, отступив на второе место. Эксперты Counterpoint Research ожидают, что в 2026 году у Samsung имеются все возможности для улучшения своих финансовых показателей. Помимо выхода смартфонов семейства Galaxy S26, к благоприятным факторам относится и предполагаемая сертификация памяти HBM4 под требования Nvidia. В отличие от SK Hynix, которая зависит и от TSMC, компания Samsung при выпуске HBM4 может полагаться на собственные передовые техпроцессы. Если с качеством продукции будет всё в порядке, то Samsung сможет заметно усилить свои позиции в прибыльном сегменте рынка, связанном с HBM4.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
