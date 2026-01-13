Рынок полупроводников вырос на 21 % до $793 млрд в прошлом году — Intel вылетела из тройки лидеров

Эксперты Gartner уже подвели итоги прошлого года по направлению рынка полупроводниковой продукции, сообщив о росте совокупной выручки на 21 % до $793 млрд. При этом связанная с поставками ИИ-ускорителей выручка в полупроводниковом сегменте превысила по итогам года $200 млрд, как отмечается в свежем отчёте Gartner.

В текущем году, как считает источник, расходы участников рынка на развитие ИИ-инфраструктуры могут превысить $1,3 трлн. Компания Nvidia предсказуема не только стала лидером по сумме выручки от реализации полупроводниковых компонентов, но и продемонстрировала максимальные темпы её роста. В частности, годовая выручка Nvidia выросла на 63,9 % до $125,7 млрд, позволив компании впервые в истории наблюдений Gartner преодолеть рубеж в $100 млрд годовой выручки среди игроков этого сегмента. От ближайшего конкурента в лице Samsung Electronics её теперь отделяют $53 млрд выручки. По сути, именно Nvidia на 35 % определила рост выручки всей полупроводниковой отрасли в прошлом году.

Samsung Electronics сохранила за собой второе место, но её выручка за прошлый год увеличилась всего на 10,4 % до $72,5 млрд. Высокие цены на память помогли ей увеличить выручку на профильном направлении на 13 %, а вот за пределами рынка памяти выручка Samsung даже сократилась на 8 %. В спину Samsung предсказуемо дышит SK hynix, которая добралась до третьего места в рейтинге, увеличив свою годовую выручку на 37,2 % до $60,6 млрд. Прежде всего, благодарить за это она должна высокие объёмы продаж памяти HBM для ИИ-серверов и ускорителей.

Intel сползла с третьего места на четвёртое, и только она продемонстрировала снижение выручки среди компаний первой десятки. Годовая выручка компании упала на 3,9 % до $47,9 млрд. Конкурирующая AMD, кстати, сохранила за собой восьмое место с 2024 года, но свою выручку увеличила сразу на 34,9 % до $32,5 млрд. На пятом месте оказалась перескочившая сразу через две позиции Micron Technology, которая увеличила годовую выручку на 50,2 % до $41,5 млрд. Это ещё одно подтверждение того, что на буме ИИ неплохо зарабатывают именно производители памяти, потому что все три крупнейших игрока рынка попали в первую пятёрку.

Интересно, что не выпускающая чипы самостоятельно Apple в этом рейтинге заняла девятое место, как и годом ранее, а её выручка от их реализации увеличилась почти на 20 % до $24,6 млрд. В прошлом году HBM формировала 23 % выручки на рынке DRAM, что в денежном выражении превышает $30 млрд. Чипы для ИИ-ускорителей обеспечили более $200 млрд выручки своим поставщикам. К 2029 году, по прогнозам Gartner, те или иные типы ИИ-чипов будут формировать более половины всей выручки на рынке полупроводниковых компонентов.

Отдельно отметим, что поставщики чипов за пределами первой десятки контролировали 37,6 % мировой выручки в прошлом году, они сообща получили $298,3 млрд, что соответствует увеличению выручки на 10,3 % относительно результатов 2024 года.