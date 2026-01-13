Red Dead Redemption провалилась в продажах на iOS и Android, но стала хитом среди подписчиков Netflix

Издание Mobilegamer.biz со ссылкой на данные исследовательской компании Appmagic поделилось информацией об успехах мобильной версии культового ковбойского боевика с открытым миром Red Dead Redemption от Rockstar Games.
Напомним, Red Dead Redemption дебютировала на iOS и Android полтора месяца назад, 2 декабря 2025 года. Игра доступна для покупки за $40 и бесплатно для подписчиков сервиса Netflix.
Как стало известно, бесплатная версия Red Dead Redemption в каталоге Netflix стала хитом — более 3,3 млн загрузок за пять недель с релиза. Это одна из самых успешных новинок со времён запуска трилогии ремастеров GTA в декабре 2023 года.
Что касается премиальной версии, то тут у Red Dead Redemption всё не так хорошо. По данным Appmagic, за полтора месяца с релиза игра принесла Rockstar около $430 тыс. — это чуть меньше 11 тыс. загрузок (10 750).
Как подметили в Mobilegamer.biz, $430 тыс. — копейки по меркам самых успешных мобильных игр вроде Clash of Clans, однако в случае с Red Dead Redemption против премиальной версии сыграл релиз бесплатной в Netflix.
Впрочем, даже с учётом слабых результатов мобильная Red Dead Redemption показала себя лучше других портов популярных консольных игр, включая ремейк Resident Evil 2, Resident Evil 7 и Assassin's Creed Mirage.
Red Dead Redemption вышла в мае 2010 года на PS3 и Xbox 360, а с тех пор добралась до PC, PS4, PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2, iOS и Android. Продажи игры на ПК и консолях превышают 27 млн копий.
