Rockstar подтвердила релиз Red Dead Redemption на PS5, Xbox Series X и S, Switch 2 и смартфонах — дата выхода и подробности улучшений

Вслед за сегодняшней утечкойне одной) разработчики из британской студии Rockstar Games подтвердили расширение платформенной географии своего ковбойского боевика с открытым миром Red Dead Redemption.

Источник изображений: Rockstar Games

Как стало известно, уже 2 декабря 2025 года Red Dead Redemption выйдет на PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch 2, iOS и Android (в том числе для подписчиков Netflix). Анонс сопровождался знакомым геймплейным трейлером.

Новые консольные версии Red Dead Redemption создавались в партнёрстве со студиями Double Eleven и Cast Iron Games и также будут доступны в игровой библиотеке подписки GTA+ и каталоге PlayStation Plus (Extra, Premium/Deluxe).

По словам Rockstar, версии Red Dead Redemption для новых платформ включают аддон Undead Nightmare, бесплатный апгрейд и перенос прогресса с консолей прошлого поколения, а также ряд улучшений.

Обещают плавные 60 кадров/с на PS5, Xbox Series X, S и Switch 2, повышенное качество изображения и разрешение до 4K на PS5, Xbox Series X и S, режим мыши на Switch 2, поддержку HDR на консолях и дружелюбное управление на смартфонах.

Скриншоты мобильной версии
События Red Dead Redemption стартуют спустя 12 лет после финала Red Dead Redemption 2. По сюжету бывшему бандиту Джону Марстону предстоит выследить уцелевших членов банды Ван дер Линде.

Red Dead Redemption вышла в мае 2010 года на PS3 и Xbox 360, в августе 2023-го добралась до PS4 и Switch, а в прошлом октябре дебютировала на ПК (Steam, EGS, Rockstar Games Launcher). Продажи игры превышают 27 млн копий.

Теги: red dead redemption, rockstar games, take-two interactive, экшен
