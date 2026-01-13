Сегодня 13 января 2026
Microsoft пообещала не перекладывать счета за питание ИИ на американцев — у компании есть план

Технологическим гигантам приходится реагировать на волну общественных протестов против центров обработки данных (ЦОД). Сегодня компания Microsoft объявила о плане «Инфраструктура ИИ, ориентированная на сообщество». Он предусматривает пять основных пунктов: предотвращение роста стоимости электроэнергии из-за энергопотребления ЦОД, снижение потребления воды, обучение сотрудников, создание рабочих мест, а также уплату налогов в местах деятельности компании.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Рост тарифов на электроэнергию по всей территории США стал одним из самых острых вопросов, и эта тенденция в значительной мере обусловлена ​​увеличением спроса на электроэнергию со стороны ЦОД. Согласно декабрьскому отчёту правозащитной группы Climate Power, счета за электроэнергию для домохозяйств в масштабах страны выросли в 2025 году на 13 %. По прогнозам Министерства энергетики, спрос на электроэнергию для ЦОД к 2028 году резко возрастёт и составит до 12 % от общего объёма потребления электроэнергии в США.

«Сейчас настал момент, когда нам нужно прислушаться [к сообществу] и напрямую ответить на эти вопросы», — заявил сегодня в прямом эфире президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith). Microsoft пообещала «попросить коммунальные предприятия и государственные комиссии установить тарифы достаточно высокими, чтобы покрыть расходы на электроэнергию для наших центров обработки данных», включая расходы, связанные со строительством новой инфраструктуры для удовлетворения растущего спроса. Смит также заверил общественность, что компания в своей деятельности не будет использовать субсидии на электроэнергию.

Разработчики ЦОД и технологические компании подверглись критике со стороны местных жителей за заключение сделок с коммунальными предприятиями за закрытыми дверями и требования подписать соглашения о неразглашении, ограничивающие доступ общественности к информации. В связи с этим группа сенаторов направили Microsoft, Google, Amazon, Meta и крупным разработчикам ЦОД письмо с требованием раскрыть информацию об их энергопотреблении и усилиях по лоббированию на местном уровне. Microsoft пообещала обеспечить максимальную прозрачность в отношении мест строительства планируемых ЦОД и их энергопотребления.

Microsoft — не единственная крупная технологическая компания, которой приходится реагировать на требования местных жителей. Meta в декабре 2025 года пообещала восстановить источники воды в местах, где расположены ЦОД компании. А Amazon в конце прошлого года провела исследование, которое показало, что ЦОД компании приносят коммунальным предприятиям больше дохода, чем обходится коммунальным предприятиям обслуживание этих объектов.

По данным анализа Heatmap Pro, по меньшей мере 25 проектов по всей территории США были отменены после негативной реакции местных жителей. «Правда в том, что развитие инфраструктуры продвигается только тогда, когда сообщества приходят к выводу, что выгоды перевешивают затраты», — был вынужден признать Смит.

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump), который в прошлом году обещал ускорить развитие ЦОД в рамках своего «Плана действий в области ИИ», теперь также присоединился к волне недовольства по поводу стремительно растущих счетов за электроэнергию. Он заявил, что его команда работает с Microsoft и другими технологическими компаниями, чтобы американцы не платили за потребление электроэнергии центрами обработки данных.

Теги: цод, строительство, энергопотребление, вода, протесты, рост цен, microsoft
