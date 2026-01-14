Сегодня 14 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... ИИ откатил рынок ПК на десять лет: бюдже...
реклама
Новости Hardware

ИИ откатил рынок ПК на десять лет: бюджетные геймеры массово возвращаются к DDR3

Рост цен на чипы памяти DDR5 негативно сказывается на рынке оборудования для самостоятельной сборки ПК. Согласно информации с закрытого китайского форума Board Channels, продажи материнских плат с поддержкой памяти DDR5 резко упали, а продажи DDR4 ослабевают после кратковременного всплеска спроса. В то же время продажи материнских плат с DDR3, как сообщается, выросли в два–три раза. Особенно хорошо продаются комплекты, включающие платы с памятью DDR3 и процессоры Intel 6-го, 7-го и 9-го поколений.

Память DDR5 остаётся дорогой, поскольку производители чипов памяти переориентировали свои основные мощности на выпуск микросхем для сегмента искусственного интеллекта. Кроме того, издержки при производстве модулей памяти DDR5 DIMM в целом выше, так как эти модули имеют более сложную схемотехнику и предъявляют более жёсткие требования к передаче сигналов, что увеличивает затраты на проектирование и сертификацию такой памяти.

Новые платформы используют память DDR5. На фоне дефицита этой памяти сильнее всего страдает бюджетный сегмент сборок. Это сместило спрос в сторону платформ с памятью предыдущего поколения DDR4. Однако и её запасы оказались не бесконечными. Производители постепенно отходят от выпуска DDR4, что стимулирует рост цен и на эту память. Рынку вновь пришлось искать альтернативы.

«Стоит обратить внимание на один важный тренд: продажи материнских плат с DDR3 быстро растут. Это может быть обусловлено восстановлением спроса на более дешёвые сборки. Хорошо продаются комплекты, сочетающие материнские платы DDR3 с процессорами [Intel] 6–9 поколений. Согласно последним данным от отечественных производителей материнских плат, продажи плат с DDR3 увеличились в 2–3 и в некоторых случаях более раза», — сообщается на форуме Board Channels.

Как пишет VideoCardz, бывшие в употреблении материнские платы с поддержкой DDR3 легко найти среди списанных офисных ПК и старых домашних систем. Покупатели могут без труда подобрать совместимые комплекты памяти на месте, не переплачивая за поставки новых модулей. Также популярностью пользуются старые и недорогие китайские материнские платы X99 HEDT, которые часто предлагаются в паре с многоядерными процессорами Xeon с поддержкой большого количества портов ввода-вывода. Эти платы также совместимы с DDR3.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Итоги 2025 года: почему память стала роскошью и что будет дальше
AMD всерьёз задумалась о возрождении старых Ryzen на фоне дефицита DDR5
Samsung передумала сворачивать производство памяти DDR4, но потребители от этого не выиграют
Дефицит памяти вдохнул в Socket AM4 новую жизнь — DDR4 дорожает медленнее DDR5
Samsung вернула звание крупнейшего производителя DRAM, заработав больше всех в четвёртом квартале
Нехватка памяти в этом году будет ограничивать объёмы выпуска ПК и способствовать росту цен
Теги: ddr3, оперативная память, дефицит, ddr5, ddr4, озу
ddr3, оперативная память, дефицит, ddr5, ddr4, озу
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.