ИИ откатил рынок ПК на десять лет: бюджетные геймеры массово возвращаются к DDR3

Рост цен на чипы памяти DDR5 негативно сказывается на рынке оборудования для самостоятельной сборки ПК. Согласно информации с закрытого китайского форума Board Channels, продажи материнских плат с поддержкой памяти DDR5 резко упали, а продажи DDR4 ослабевают после кратковременного всплеска спроса. В то же время продажи материнских плат с DDR3, как сообщается, выросли в два–три раза. Особенно хорошо продаются комплекты, включающие платы с памятью DDR3 и процессоры Intel 6-го, 7-го и 9-го поколений.

Память DDR5 остаётся дорогой, поскольку производители чипов памяти переориентировали свои основные мощности на выпуск микросхем для сегмента искусственного интеллекта. Кроме того, издержки при производстве модулей памяти DDR5 DIMM в целом выше, так как эти модули имеют более сложную схемотехнику и предъявляют более жёсткие требования к передаче сигналов, что увеличивает затраты на проектирование и сертификацию такой памяти.

Новые платформы используют память DDR5. На фоне дефицита этой памяти сильнее всего страдает бюджетный сегмент сборок. Это сместило спрос в сторону платформ с памятью предыдущего поколения DDR4. Однако и её запасы оказались не бесконечными. Производители постепенно отходят от выпуска DDR4, что стимулирует рост цен и на эту память. Рынку вновь пришлось искать альтернативы.

«Стоит обратить внимание на один важный тренд: продажи материнских плат с DDR3 быстро растут. Это может быть обусловлено восстановлением спроса на более дешёвые сборки. Хорошо продаются комплекты, сочетающие материнские платы DDR3 с процессорами [Intel] 6–9 поколений. Согласно последним данным от отечественных производителей материнских плат, продажи плат с DDR3 увеличились в 2–3 и в некоторых случаях более раза», — сообщается на форуме Board Channels.

Как пишет VideoCardz, бывшие в употреблении материнские платы с поддержкой DDR3 легко найти среди списанных офисных ПК и старых домашних систем. Покупатели могут без труда подобрать совместимые комплекты памяти на месте, не переплачивая за поставки новых модулей. Также популярностью пользуются старые и недорогие китайские материнские платы X99 HEDT, которые часто предлагаются в паре с многоядерными процессорами Xeon с поддержкой большого количества портов ввода-вывода. Эти платы также совместимы с DDR3.