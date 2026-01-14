Сегодня 14 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли Проверка совместимости игр со Steam Mach...
реклама
Новости Hardware

Проверка совместимости игр со Steam Machine будет менее строгой, чем для Steam Deck

Предстоящая программа верификации Steam Machine Verified для проверки совместимости игр будет менее строгой, чем программа совместимости Steam Deck Verified. Об этом в разговоре с порталом Game Developer рассказал дизайнер Valve Лоуренс Янг (Lawrence Yang).

Источник изображений: Valve

Источник изображений: Valve

По словам Янга, разработчики могут рассматривать Steam Deck как эталон для проверки совместимости со Steam Machine. Он также озвучил простое правило: если та или иная игра уже имеет маркировку «Поддерживается» на Steam Deck, то она должна автоматически пройти проверку и для Steam Machine.

Представитель Valve не уточнил, изменится ли сам процесс проверки совместимости игр для Steam Machine. Некоторые требования, характерные для Steam Deck, например поддержка разрешения 800p или 720p, могут быть смягчены в отношении Steam Machine, поскольку в мини-ПК используется более производительное оборудование. В то же время совместимость с Proton и поддержка контроллеров по-прежнему являются ключевыми требованиями операционной системы SteamOS, поэтому они также могут относиться и к Steam Machine.

«По словам дизайнера Valve Лоуренса Янга, разработчики, надеющиеся получить значок “Steam Machine Verified”, могут рассчитывать на “упрощение требований” по сравнению с проверкой для Steam Deck. Если ваша игра прошла проверку совместимости для Steam Deck, она автоматически пройдёт проверку и для Steam Machine», — пишет Game Developer со ссылкой на слова Янга.

Разработчики VR-игр, стремящиеся пройти проверку совместимости с VR-гарнитурой Steam Frame, могут ожидать другого процесса верификации. Но в целом, по словам Янга, Valve для таких игр «будет проводить те же этапы тестирования и предоставлять обратную связь разработчикам», что и для других программ проверки.

Вместе с Лоуренсом Янгом в разговоре с Game Developer принял участие инженер Valve Стив Кардинали (Steve Cardinali). Он объяснил, зачем Valve создала передатчик Steam Controller Puck. По его словам, эффективность сигнала Bluetooth может отличаться в зависимости от особенностей домашней планировки, а также аппаратного обеспечения ПК, что способно привести к помехам, задержкам или проблемам при подключении нескольких Bluetooth-устройств. Передатчик Steam Controller Puck призван решить эти проблемы. Его конструкция со встроенной зарядкой подразумевает размещение приёмника вдали от источников помех.

Valve по-прежнему не сообщила стоимость Steam Machine, а также дату поступления мини-ПК в продажу.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Пиковый онлайн Steam впервые в истории превысил 42 миллиона человек
Пользователи Steam выбрали лучшую игру 2025 года — это не Clair Obscur: Expedition 33 и даже не Kingdom Come: Deliverance 2
AMD вплотную подобралась к Intel в декабрьской статистике Steam
Nintendo заявила, что взлетевшие цены на память «не оказывают немедленного влияния» на прибыль
Acer не передумала выпускать портативные консоли Nitro Blaze, но придётся подождать
Intel готовит процессоры Core G3 на базе Panther Lake для портативных игровых консолей
Теги: steam machine, valve, мини-пк, совместимость, steamos
steam machine, valve, мини-пк, совместимость, steamos
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.