Проверка совместимости игр со Steam Machine будет менее строгой, чем для Steam Deck

Предстоящая программа верификации Steam Machine Verified для проверки совместимости игр будет менее строгой, чем программа совместимости Steam Deck Verified. Об этом в разговоре с порталом Game Developer рассказал дизайнер Valve Лоуренс Янг (Lawrence Yang).

По словам Янга, разработчики могут рассматривать Steam Deck как эталон для проверки совместимости со Steam Machine. Он также озвучил простое правило: если та или иная игра уже имеет маркировку «Поддерживается» на Steam Deck, то она должна автоматически пройти проверку и для Steam Machine.

Представитель Valve не уточнил, изменится ли сам процесс проверки совместимости игр для Steam Machine. Некоторые требования, характерные для Steam Deck, например поддержка разрешения 800p или 720p, могут быть смягчены в отношении Steam Machine, поскольку в мини-ПК используется более производительное оборудование. В то же время совместимость с Proton и поддержка контроллеров по-прежнему являются ключевыми требованиями операционной системы SteamOS, поэтому они также могут относиться и к Steam Machine.

«По словам дизайнера Valve Лоуренса Янга, разработчики, надеющиеся получить значок “Steam Machine Verified”, могут рассчитывать на “упрощение требований” по сравнению с проверкой для Steam Deck. Если ваша игра прошла проверку совместимости для Steam Deck, она автоматически пройдёт проверку и для Steam Machine», — пишет Game Developer со ссылкой на слова Янга.

Разработчики VR-игр, стремящиеся пройти проверку совместимости с VR-гарнитурой Steam Frame, могут ожидать другого процесса верификации. Но в целом, по словам Янга, Valve для таких игр «будет проводить те же этапы тестирования и предоставлять обратную связь разработчикам», что и для других программ проверки.

Вместе с Лоуренсом Янгом в разговоре с Game Developer принял участие инженер Valve Стив Кардинали (Steve Cardinali). Он объяснил, зачем Valve создала передатчик Steam Controller Puck. По его словам, эффективность сигнала Bluetooth может отличаться в зависимости от особенностей домашней планировки, а также аппаратного обеспечения ПК, что способно привести к помехам, задержкам или проблемам при подключении нескольких Bluetooth-устройств. Передатчик Steam Controller Puck призван решить эти проблемы. Его конструкция со встроенной зарядкой подразумевает размещение приёмника вдали от источников помех.

Valve по-прежнему не сообщила стоимость Steam Machine, а также дату поступления мини-ПК в продажу.