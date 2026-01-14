Сегодня 14 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники ИИ сожрал не только память: Apple настиг...
реклама
Новости Hardware

ИИ сожрал не только память: Apple настиг дефицит стекловолокна для печатных плат

Осведомлённые источники сообщают, что Apple испытывает трудности с обеспечением достаточных запасов высококачественного стекловолокна. Этот материал играет критически важную роль при производстве печатных плат и ​​подложек чипов, используемых в iPhone и других устройствах.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Apple начала использовать высококачественное стекловолокно Nittobo производства компании Nitto Boseki несколько лет назад. А в минувшем году ажиотаж вокруг ИИ резко увеличил спрос на такие материалы. По мере расширения рабочих нагрузок ИИ такие компании, как Nvidia, Google, Amazon, AMD и Qualcomm начали агрессивно наращивать свои заказы, оказывая беспрецедентное давление на ограниченные мощности Nitto Boseki.

В ответ Apple предприняла ряд необычных шагов для защиты своей цепочки поставок. По сообщениям инсайдеров, осенью 2025 года компания отправила своих сотрудников в Японию на предприятие Mitsubishi Gas Chemical, которое производит материалы для подложек и использует стекловолокно Nittobo. По слухам, Apple также обратилась к японским правительственным чиновникам за помощью в обеспечении поставок.

Apple работает над поиском альтернативных поставщиков, но этот процесс пока не принёс значимых результатов. Компания пытается заключить контракты с менее крупными китайскими производителями стекловолокна, включая Grace Fabric Technology, и обратилась к специалистам Mitsubishi Gas Chemical за помощью в контроле качества. Другие производители стекловолокна из Тайваня и Китая пытаются нарастить производство, но достижение стабильного качества на требуемом уровне остаётся для них сложной задачей.

Стекловолокно должно быть чрезвычайно тонким, однородным и не иметь дефектов, поскольку оно глубоко внедрено в подложку чипа и после создания печатной платы его уже невозможно как-то отремонтировать или заменить. Из-за этого крупные производители чипов неохотно используют материалы более низкого качества.

Компания Apple обсуждала возможность использования менее совершенных материалов в качестве временного решения, но это потребовало бы обширных испытаний и не смогло бы существенно облегчить проблемы с поставками продукции в 2026 году. Аналогичные опасения испытывают и другие производители микросхем.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Радиоволна вместо меди и стекла: пластиковые волноводы обещают революцию в мире интерконнектов ИИ ЦОД
Rapidus разработала метод производства квадратных стеклянных подложек для чипов, который пригодится в будущем
Переход на отечественные печатные платы буксует — они дефицитны и в 4–5 раз дороже импортных
Память DRAM подорожала почти на 10 % за неделю — поставщики придерживают чипы
Производители ПК и смартфонов получат в 2–5 раз меньше памяти, чем им требуется в этом году
Судьбу захваченной Нидерландами Nexperia решит нидерландский суд
Теги: apple, чипы, подложки, дефицит, ии-бум
apple, чипы, подложки, стекловолокно, дефицит, ии-бум
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.