OpenAI и разработчик царь-ускорителей Cerebras заключили соглашение на сумму $10 млрд

Компания OpenAI подписала соглашение с разработчиком царь-ускорителей Cerebras. В рамках достигнутых договорённостей Cerebras поставит OpenAI 750 МВт вычислительных мощностей до 2028 года для достижения цели по удержанию лидирующих позиций в сфере ИИ и удовлетворения растущего спроса со стороны потребителей. По данным источника, сумма сделки составит $10 млрд.

Гендиректор Cerebras Эндрю Фельдман (Andrew Feldman) сообщил, что переговоры между двумя компаниями начались в августе прошлого года. Поводом стала демонстрация Cerebras того, что ИИ-модели OpenAI способны работать на ускорителях компании более эффективно, чем на традиционных GPU. После нескольких месяцев переговоров стороны достигли соглашения, в рамках которого Cerebras будет продавать OpenAI сервисы инференса на базе собственных ускорителей.

В рамках сделки Cerebras построит или арендует центры обработки данных, полностью оснащённые своими ускорителями, а OpenAI будет оплачивать использование облачных сервисов и задействует их для собственных нужд. Вычислительные мощности будут вводиться в эксплуатацию в несколько этапов вплоть до 2028 года.

«Вычислительная стратегия OpenAI заключается в создании отказоустойчивого портфеля, в рамках которого для разных рабочих нагрузок используются подходящие системы. Cerebras добавит нашей платформе выделенное решение для инференса с низкой задержкой. Это означает более быстрые ответы, более естественное взаимодействие и более прочную основу для масштабирования использования ИИ в реальном времени для гораздо большего числа людей», — говорится в заявлении OpenAI.

«Мы в восторге от партнёрства с OpenAI, которое объединяет ведущие мировые ИИ-модели с самым быстрым в мире процессором для ИИ. Подобно тому, как широкополосный доступ преобразил интернет, инференс в реальном времени преобразит ИИ, открыв совершенно новые способы создания и взаимодействия с ИИ-моделями», — уверен Эндрю Фельдман.