Сегодня 15 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI и разработчик царь-ускорителей Ce...
реклама
Новости Hardware

OpenAI и разработчик царь-ускорителей Cerebras заключили соглашение на сумму $10 млрд

Компания OpenAI подписала соглашение с разработчиком царь-ускорителей Cerebras. В рамках достигнутых договорённостей Cerebras поставит OpenAI 750 МВт вычислительных мощностей до 2028 года для достижения цели по удержанию лидирующих позиций в сфере ИИ и удовлетворения растущего спроса со стороны потребителей. По данным источника, сумма сделки составит $10 млрд.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Гендиректор Cerebras Эндрю Фельдман (Andrew Feldman) сообщил, что переговоры между двумя компаниями начались в августе прошлого года. Поводом стала демонстрация Cerebras того, что ИИ-модели OpenAI способны работать на ускорителях компании более эффективно, чем на традиционных GPU. После нескольких месяцев переговоров стороны достигли соглашения, в рамках которого Cerebras будет продавать OpenAI сервисы инференса на базе собственных ускорителей.

В рамках сделки Cerebras построит или арендует центры обработки данных, полностью оснащённые своими ускорителями, а OpenAI будет оплачивать использование облачных сервисов и задействует их для собственных нужд. Вычислительные мощности будут вводиться в эксплуатацию в несколько этапов вплоть до 2028 года.

«Вычислительная стратегия OpenAI заключается в создании отказоустойчивого портфеля, в рамках которого для разных рабочих нагрузок используются подходящие системы. Cerebras добавит нашей платформе выделенное решение для инференса с низкой задержкой. Это означает более быстрые ответы, более естественное взаимодействие и более прочную основу для масштабирования использования ИИ в реальном времени для гораздо большего числа людей», — говорится в заявлении OpenAI.

«Мы в восторге от партнёрства с OpenAI, которое объединяет ведущие мировые ИИ-модели с самым быстрым в мире процессором для ИИ. Подобно тому, как широкополосный доступ преобразил интернет, инференс в реальном времени преобразит ИИ, открыв совершенно новые способы создания и взаимодействия с ИИ-моделями», — уверен Эндрю Фельдман.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Gemini изучит прошлое пользователя для персонализации ответов — ИИ можно будет пустить в Gmail, «Фото» и не только
Учёные решили одну из главных проблем ИИ-моделей — создан первый ИИ с «бесконечной» памятью
Энергосистема США оказалась в шаге от коллапса — ИИ пожирает всю энергию и хочет ещё
Румынский стартап создал ИИ-очки с технологиями автопилота — они предназначены для незрячих и слабовидящих людей
Трамп обложил пошлиной в 25 % ввозимые в США ИИ-чипы для китайского рынка
С середины февраля Tesla будет предлагать автопилот FSD только в рамках подписки с ежемесячной оплатой
Теги: openai, cerebras, искусственный интеллект, сделка, ии
openai, cerebras, искусственный интеллект, сделка, ии
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.