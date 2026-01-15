Скачок популярности iPhone в Китае в прошлом квартале не позволил Apple сместить с вершины пьедестала Huawei по итогам года

С 2019 года китайская компания Huawei Technologies находится под жёсткими американскими санкциями, но это не помешало ей восстановить утраченные позиции на китайском рынке смартфонов. По итогам прошлого года она осталась его лидером с долей 16,4 %, хотя в четвёртом квартале Apple удалось вырваться на первое место с новым семейством iPhone 17.

Как отмечается в статистике IDC, даже сейчас позиции Huawei и Apple не так далеки друг от друга, если рассматривать весь прошедший год. Если первая контролирует 16,4 % китайского рынка смартфонов, то вторая занимает 16,2 % с 46,2 млн iPhone и лишь слегка опережает Vivo с 46,1 млн поставленных последней устройств. Более того, если Huawei в прошлом году сократила объёмы поставок своих смартфонов на китайский рынок на 1,9 % до 46,7 млн штук, то Apple нарастила их сразу на 4 % до 46,2 млн штук. Vivo на третьем месте сократила поставки на 6,6 %, а вот Xiaomi нарастила их на 4,3 % до 43,8 млн смартфонов, занимая четвёртое место. Замыкает пятёрку лидеров китайского рынка Oppo с ростом поставок смартфонов на 2,1 % до 43,4 млн штук. Все прочие производители сообща по итогам прошлого года занимают не более 20,5 % китайского рынка смартфонов, они поставили 58,4 млн устройств и просели на 3,3 %. В общей сложности, объёмы поставок смартфонов на рынок КНР в прошлом году сократились на 0,6 % до 284,6 млн штук.

В четвёртом квартале в отдельности рынок смартфонов в Китае сократился на 0,8 % до 75,8 млн штук, и расстановка сил оказалась другой. Лидером стала Apple с впечатляющим ростом поставок iPhone на 21,5 % до 16 млн штук и долей рынка 21,1 %. Марка Vivo сократила объёмы поставок на 8,8 % в годовом сравнении до 12 млн смартфонов, заняв второе место с долей 15,8 %. Oppo лишь чуть уступает ей с 11,6 млн смартфонов и третьим местом, но она нарастила объёмы поставок на 10,2 %. Huawei занимает лишь четвёртое место и сократила объёмы поставок на 10,3 % до 11,1 млн смартфонов, что позволило её занять лишь 14,7 % китайского рынка. Пятое место поделили между собой Xiaomi и Honor, отгрузившие примерно по 10 млн смартфонов, но если первая сократила объёмы поставок на 18 %, то вторая ограничилась снижением на 6,1 %. Все прочие производители увеличили объёмы поставок смартфонов на 18,1 % до 5,2 млн штук, но это не позволило им сообща занять более 6,8 % китайского рынка.

Как отмечают аналитики IDC, рост цен на память и прочие компоненты в 2026 году приведёт к более заметному сокращению рынка смартфонов в Китае. У крупных производителей будет больше пространства для манёвра ценами, поэтому они наверняка укрепят свои рыночные позиции за счёт менее крупных конкурентов.