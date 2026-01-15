Амбициозный мультиплеерный мод для Bully прожил всего месяц — без объяснения причин Bully Online закрывается навсегда

Несмотря на принятые меры предосторожности, амбициозный мультиплеерный мод Bully Online для школьного экшена с открытым миром от Rockstar Games, похоже, не смог избежать пристального внимания юристов Take-Two Interactive.

Напомним, ранний доступ Bully Online стартовал 15 декабря. Мод представляет собой сетевой режим для Bully с возможностью исследовать мир, зарабатывать деньги, отбиваться от NPC, соревноваться в мини-играх и отыгрывать разные роли.

Преследования со стороны Take-Two Interactive команда во главе со шведским блогером Swegta не боялась, так как мод требует для работы копию Bully: Scholarship Edition и не включает файлы самой игры. А следовало бы.

Спустя месяц после релиза в раннем доступе команда объявила, что Bully Online окончательно и бесповоротно закрывается — 15 января сервер будет отключён. Страница мода ModDB, как и все видео Swegta по проекту, уже пропали.

Официальную причину закрытия разработчики Bully Online мода не назвали — посвящённый теме ролик Swegta (выйдет 21 января) должен прояснить ситуацию: «Пока что можем сказать, что мы не хотели такого исхода».

Несмотря на ореол таинственности, фанаты догадываются, что за закрытием Bully Online стоит жалоба со стороны Take-Two Interactive (владелец прав на Bully) и Rockstar Games (принадлежит Take-Two).

Take-Two Interactive очень ревностно относится к защите своей интеллектуальной собственности от модификаций (см. пример один, два, три), хотя при определённых обстоятельствах компания совсем не против пользовательского контента.