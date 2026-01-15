Сегодня 15 января 2026
TSMC может начать выпуск 3-нм ИИ-чипов OpenAI Titan уже в этом году — второе поколение перейдёт на 1,6 нм

Одержимый идеей активного развития вычислительной инфраструктуры ИИ глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) настаивает не только на строительстве центров обработки данных в огромных количествах, но и на выпуске специализированных чипов для них, которые стартап готов разработать при поддержке Broadcom. По слухам, их выпуском совсем скоро может заняться TSMC.

Источник изображения: OpenAI

Об этом сообщает тайваньское издание Commercial Times, уточняя, что ИИ-чипы собственной разработки OpenAI нарекла условным обозначением Titan, а их первое поколение уже к концу этого года TSMC начнёт выпускать с использованием техпроцесса N3. В планы партнёров входит и выпуск второго поколения чипов, которое будет производиться по технологии A16. Разработка Titan 2 начнётся во второй половине текущего года, помогать OpenAI в этой сфере в обоих случаях будет компания Broadcom.

Сейчас вычислительная инфраструктура OpenAI в основном полагается на готовые решения Nvidia и AMD, но по мере её масштабирования может появиться смысл создать узкоспециализированные ускорители, и в этом процессе компания намеревается принять непосредственное участие. Осталось только убедиться в том, что та же TSMC сможет обеспечить OpenAI достаточными объёмами производства этих чипов.

Не забывает OpenAI и о разработке конечных пользовательских устройств для взаимодействия с ИИ. По слухам, она собирается предлагать наушники с условным обозначением Sweetpea на основе 2-нм процессора Samsung семейства Exynos. Помимо локальной обработки запросов, наушники будут взаимодействовать с облачной вычислительной инфраструктурой по схеме подписки с регулярной ежемесячной платой.

