ИИ-бот Qwen от Alibaba научился заказывать доставку еды и бронировать поездки

Компания Alibaba представила крупное обновление ИИ-бота Qwen, который теперь позволяет выполнять такие задачи, как заказ доставки еды и бронирование поездок, не переключаясь между приложениями.

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

«То, что мы запускаем сегодня, представляет собой переход от моделей, которые понимают, к системам, которые действуют — глубоко связанным с реальными услугами», — сообщил У Цзя (Wu Jia), вице-президент Alibaba Group.

Это обновление приложения Qwen вышло спустя два месяца после его крупного обновления в рамках стратегического перехода компании к ИИ, ориентированному на потребителя. В этой области Alibaba ранее отставала от своих внутренних конкурентов ByteDance и Tencent, сосредоточившись в основном на корпоративных ИИ-услугах с использованием своего облачного бизнеса.

Обновление интегрирует основные сервисы экосистемы Alibaba, включая платформу электронной коммерции Taobao, мгновенную коммерцию, платёжную систему Alipay, туристический сервис Fliggy и картографическую платформу Amap, в единый интерфейс искусственного интеллекта.

В частности, благодаря интеграции Alipay с приложением Qwen пользователи могут авторизовывать и завершать транзакции, не выходя из диалога с ИИ-ботом. Как сообщает компания, функция оплаты с помощью ИИ в настоящее время поддерживает заказы мгновенной торговли и со временем будет расширена на другие сервисы.

Alibaba также представила функцию Task Assistant («Помощник по задачам») в закрытой бета-версии, которая позволяет совершать телефонные звонки в рестораны, обрабатывать до 100 документов одновременно и планировать многоэтапные маршруты путешествий.

По данным компании, после запуска 17 ноября публичной бета-версии потребительского ИИ-бота Qwen его аудитория превысила 100 млн ежемесячных активных пользователей.

