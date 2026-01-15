IO Interactive исправила и снизила системные требования шпионского боевика 007 First Light после критики игроков

Разработчики из датской студии IO Interactive (серия Hitman) сообщили, что представленные в начале января системные требования будущего шпионского боевика 007 First Light являются неактуальными.

По словам разработчиков, из-за недопонимания между отделами была опубликована более старая версия системных требований 007 First Light, которая, как подметили фанаты, содержала ряд «нестыковок».

После «тщательной перепроверки и дополнительного тестирования» IO Interactive скорректировала название ЦП в минимальных требованиях, рекомендуемый объём ОЗУ и запросы к видеопамяти в обеих конфигурациях.

Напомним, в «минималках» был указан несуществующий Core i5-9500K, рекомендуемый объём ОЗУ составлял 32 Гбайт, а видеопамяти игра требовала 8 и 12 Гбайт (хотя у приведённой в «рекомендуемых» RTX 3060 Ti лишь 8 Гбайт).

Обновлённые системные требования 007 First Light для игры в разрешении 1080p при 30/60 кадрах/с (дополнительными целевыми показателями производительности поделятся ближе к релизу) представлены ниже:

Минимальные требования (1080p, 30 кадров/с)

ОС: Windows 10, 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-9500 или AMD Ryzen 5 3500;

видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5700 XT или аналог от Intel;

видеопамять: 6 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт;

место на накопителе: 80 Гбайт.

Рекомендуемые требования (1080p, 60 кадров/с)

ОС: Windows 10, 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-13500 или AMD Ryzen 5 7600;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT или аналог от Intel;

видеопамять: 8 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт;

место на накопителе: 80 Гбайт.

Обещают переосмысление истории становления Джеймса Бонда, захватывающее шпионское приключение, широту геймплейных возможностей, поддержку DLSS 4 на запуске и текстовый перевод на русский.

В результате декабрьского переноса релиз 007 First Light ожидается 27 мая 2026 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. Стоимость игры составит $70 — предзаказы уже стартовали, но в России они недоступны.