Сегодня 15 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation IO Interactive исправила и снизила систе...
реклама
Новости Software

IO Interactive исправила и снизила системные требования шпионского боевика 007 First Light после критики игроков

Разработчики из датской студии IO Interactive (серия Hitman) сообщили, что представленные в начале января системные требования будущего шпионского боевика 007 First Light являются неактуальными.

Источник изображений: IO Interactive

Источник изображений: IO Interactive

По словам разработчиков, из-за недопонимания между отделами была опубликована более старая версия системных требований 007 First Light, которая, как подметили фанаты, содержала ряд «нестыковок».

После «тщательной перепроверки и дополнительного тестирования» IO Interactive скорректировала название ЦП в минимальных требованиях, рекомендуемый объём ОЗУ и запросы к видеопамяти в обеих конфигурациях.

Старая версия системных требований

Старая версия системных требований

Напомним, в «минималках» был указан несуществующий Core i5-9500K, рекомендуемый объём ОЗУ составлял 32 Гбайт, а видеопамяти игра требовала 8 и 12 Гбайт (хотя у приведённой в «рекомендуемых» RTX 3060 Ti лишь 8 Гбайт).

Обновлённые системные требования 007 First Light для игры в разрешении 1080p при 30/60 кадрах/с (дополнительными целевыми показателями производительности поделятся ближе к релизу) представлены ниже:

Минимальные требования (1080p, 30 кадров/с)

  • ОС: Windows 10, 11 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i5-9500 или AMD Ryzen 5 3500;
  • видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5700 XT или аналог от Intel;
  • видеопамять: 6 Гбайт;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • место на накопителе: 80 Гбайт.

Рекомендуемые требования (1080p, 60 кадров/с)

  • ОС: Windows 10, 11 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i5-13500 или AMD Ryzen 5 7600;
  • видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT или аналог от Intel;
  • видеопамять: 8 Гбайт;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • место на накопителе: 80 Гбайт.
Новая версия системных требований

Новая версия системных требований

Обещают переосмысление истории становления Джеймса Бонда, захватывающее шпионское приключение, широту геймплейных возможностей, поддержку DLSS 4 на запуске и текстовый перевод на русский.

В результате декабрьского переноса релиз 007 First Light ожидается 27 мая 2026 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. Стоимость игры составит $70 — предзаказы уже стартовали, но в России они недоступны.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Для комфортной игры в 007 First Light понадобится RTX 3060 Ti и 32 Гбайт ОЗУ — системные требования шпионского боевика от создателей Hitman
Релиз амбициозного шпионского боевика 007 First Light от создателей Hitman отложили, чтобы не разочаровать игроков
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman
Кратосом в сериале God of War от Amazon оказался актёр озвучки Тора из God of War Ragnarok
Моддер раскрыл причину проблем с производительностью Monster Hunter Wilds — чем больше куплено DLC, тем выше кадровая частота
Император одобряет: всего за месяц более миллиона пользователей Steam добавили Total War: Warhammer 40,000 в список желаемого
Теги: 007 first light, io interactive, стелс-экшен
007 first light, io interactive, стелс-экшен
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.