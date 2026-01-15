CD Projekt Red впервые раскрыла актуальные продажи оригинальной The Witcher и The Witcher 2: Assassins of Kings

Хотя The Witcher 3: Wild Hunt остаётся главным бестселлером серии фэнтезийных RPG от разработчиков из CD Projekt Red, первые две части франшизы тоже стали для польской студии большим успехом.

Напомним, продажи оригинальной The Witcher образца 2007 года за первые 12 месяцев достигли 1 млн копий, а об успехах The Witcher 2: Assassins of Kings (2011) в последний раз отчитывалась в 2014-м — тогда показатель достиг 8 млн.

С тех пор CD Projekt Red упоминала только о суммарном результате дилогии — 20 миллионов к концу 2022 года, — а об индивидуальных достижениях The Witcher и The Witcher 2 приходилось лишь догадываться. До недавнего времени.

В комментариях к пользовательскому рейтингу самых продаваемых польских игр соруководитель CD Projekt Михал Новаковский (Michał Nowakowski) раскрыл актуальные продажи первых двух «Ведьмаков».

Как стало известно, продажи самой первой The Witcher за 18 лет с релиза превысили 10 миллионов копий, а The Witcher 2: Assassins of Kings разлеталась в среднем по одному миллиону копий в год — 15 млн.

Таким образом, суммарные продажи игр серии The Witcher к настоящему моменту превышают 85 миллионов копий. The Witcher 3: Wild Hunt к 10-летней годовщине достигла 60 млн реализованных единиц.

Сейчас CD Projekt Red активно трудится над следующей главой фэнтезийной саги — на The Witcher 4 занято больше половины сотрудников студии (447 из 851). Релиз ожидается не раньше 2027 года.