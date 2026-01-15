Сегодня 15 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation CD Projekt Red впервые раскрыла актуальн...
реклама
Новости Software

CD Projekt Red впервые раскрыла актуальные продажи оригинальной The Witcher и The Witcher 2: Assassins of Kings

Хотя The Witcher 3: Wild Hunt остаётся главным бестселлером серии фэнтезийных RPG от разработчиков из CD Projekt Red, первые две части франшизы тоже стали для польской студии большим успехом.

Источник изображения: Steam (Umutt)

Источник изображения: Steam (Umutt)

Напомним, продажи оригинальной The Witcher образца 2007 года за первые 12 месяцев достигли 1 млн копий, а об успехах The Witcher 2: Assassins of Kings (2011) в последний раз отчитывалась в 2014-м — тогда показатель достиг 8 млн.

С тех пор CD Projekt Red упоминала только о суммарном результате дилогии — 20 миллионов к концу 2022 года, — а об индивидуальных достижениях The Witcher и The Witcher 2 приходилось лишь догадываться. До недавнего времени.

Источник изображения: CD Projekt Red

Источник изображения: CD Projekt Red

В комментариях к пользовательскому рейтингу самых продаваемых польских игр соруководитель CD Projekt Михал Новаковский (Michał Nowakowski) раскрыл актуальные продажи первых двух «Ведьмаков».

Как стало известно, продажи самой первой The Witcher за 18 лет с релиза превысили 10 миллионов копий, а The Witcher 2: Assassins of Kings разлеталась в среднем по одному миллиону копий в год — 15 млн.

Источник изображения: CD Projekt Red

Источник изображения: CD Projekt Red

Таким образом, суммарные продажи игр серии The Witcher к настоящему моменту превышают 85 миллионов копий. The Witcher 3: Wild Hunt к 10-летней годовщине достигла 60 млн реализованных единиц.

Сейчас CD Projekt Red активно трудится над следующей главой фэнтезийной саги — на The Witcher 4 занято больше половины сотрудников студии (447 из 851). Релиз ожидается не раньше 2027 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Эта игра будет жить вечно»: фанатов The Witcher 3: Wild Hunt заворожила демонстрация амбициозного мода HD Reworked Project NextGen Edition 2026
Ещё два польских издания подтвердили неанонсированный третий аддон для The Witcher 3: Wild Hunt — игроки отправятся в новый регион
«Конец близок»: Netflix подтвердила, когда выйдет последний сезон сериала «Ведьмак»
IO Interactive исправила и снизила системные требования шпионского боевика 007 First Light после критики игроков
Кратосом в сериале God of War от Amazon оказался актёр озвучки Тора из God of War Ragnarok
Моддер раскрыл причину проблем с производительностью Monster Hunter Wilds — чем больше куплено DLC, тем выше кадровая частота
Теги: the witcher, the witcher 2: assassins of kings, cd projekt red, ролевой экшен, продажи игр
the witcher, the witcher 2: assassins of kings, cd projekt red, ролевой экшен, продажи игр
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.