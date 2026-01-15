Надёжный инсайдер рассказал, когда Ubisoft наконец анонсирует окружённый слухами ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag

Окружённый слухами полноценный ремейк пиратского экшена с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag от Ubisoft до сих пор официально не анонсирован, но, похоже, наконец готовится к презентации.

Как подметил портал Insider Gaming, на фоне разгоревшихся слухов Ubisoft решила загрузить на официальный YouTube-канал Ubisoft Music подборку из 18 музыкальных композиций, включённых в саундтрек оригинальной Black Flag.

Взбудораженные недавними слухами о закулисных обновлениях потенциального сайта ремейка, поклонники решили, что это прямое указание на скорый анонс Assassin’s Creed Black Flag Resynced (именно так якобы будет называться новая версия).

По данным инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson), фанаты не так уж далеки от истины. Согласно внутренней документации Ubisoft, маркетинговая кампания Resynced должна начаться в январе после релиза ремейка Prince of Persia: The Sands of Time.

В тех же материалах утверждалось, что переосмысление «Песков времени» запланировано на 16 января 2026 года. Старт рекламной инициативы ожидался в декабре, однако Ubisoft молчит до сих пор.

Несмотря на молчание со стороны Ubisoft, предполагается, что ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выйдет со дня на день. По мнению фанатов, Ubisoft может устроить релиз без предварительного уведомления.

Информаторы Insider Gaming в ноябре докладывали, что Assassin’s Creed Black Flag Resynced поступит в продажу на неделе с 23 по 29 марта 2026 года. Простым графическим апгрейдом ремейк, если верить слухам, не ограничится.