Высокие ставки, моральные дилеммы и чёрный юмор: Amazon превратит Fallout Shelter в реалити-шоу, участникам которого придётся жить в Убежище

Ходившие в конце 2025 года слухи подтвердились. Amazon и правда превратит условно-бесплатный симулятор смотрителя убежища Fallout Shelter, ориентированный на мобильные устройства, в соревновательное реалити-шоу.

Проект именуется Fallout Shelter (рабочее название), позиционируется в качестве ответвления от сериала «Фоллаут» (тоже производства Amazon) и предложит сразиться за крупную денежную сумму.

Сопровождавший анонс трейлер (прикреплён ниже) возвещает о начале кастинга — подать заявку на участие можно через специальный сайт. Отбор продлится до 15 февраля. Организаторы ищут американцев не моложе 21 года.

Участникам предстоит заселиться в сверхсекретное Убежище и пройти серию испытаний на проверку основных характеристик S.P.E.C.I.A.L.: силы, восприятия, выносливости, харизмы, интеллекта, ловкости и удачи.

«Шоу проверит не только основные качества выходцев, но также их лояльность и союзы. Это игра о балансе сил, популярности и социальной стратегии, которая ведёт к крупному денежному призу», — говорят организаторы.

Обещают разнородную группу участников, высокие ставки, усложняющиеся испытания, стратегические и моральные дилеммы, вдохновлённый играми чёрный юмор, ретрофутуристический мир и постапокалиптическое повествование.

Сроки выхода Fallout Shelter не уточняются, но съёмки должны пройти в июне 2026 года. Исполнительным продюсером выступает творческий руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard).