Слухи: Amazon готовит реалити-шоу по мотивам Fallout Shelter с продюсерами «Фоллаут» у руля

Популярный сериал «Фоллаут», похоже, не станет единственным развлечением от компании Amazon по мотивам прославленной серии постапокалиптических ролевых игр Fallout от Bethesda Game Studios.

Источник изображения: The Gamer

Американский журналист Джефф Снайдер (Jeff Sneider), который называет себя «голливудским инсайдером», со ссылкой на свои источники рассказал о новом проекте Amazon во вселенной Fallout.

По данным Снайдера, речь идёт о соревновательном реалити-шоу по мотивам Fallout Shelter — вышедшего в 2015 году на мобильных устройствах (а впоследствии на ПК и консолях) условно-бесплатного симулятора смотрителя убежища.

Коллаборация Fallout Shelter и второго сезона «Фоллаут» (источник изображения: Bethesda Softworks)

Сообщается, что участникам реалити-шоу Amazon по Fallout Shelter достанется роль смотрителей, которым предстоит строить и развивать собственное убежище, помогать его жителям и предоставлять им необходимые ресурсы (еда, вода).

За проект якобы отвечает компания Kilter Films Джонатана Нолана (Jonathan Nolan) и Лизы Джой (Lisa Joy) — исполнительных продюсеров «Фоллаут». Производство стартует в 2026 году.

Источник изображения: Steam

Fallout Shelter вышла на PC (Steam), PS4, Xbox One, Nintendo Switch, а также iOS и Android. В 2025 году проект отпраздновал своё десятилетие — количество загрузок игры за это время превысило 230 млн.

Тем временем на площадке Prime Video от Amazon недавно стартовал второй сезон «Фоллаут» (шоу уже продлили на третий). С учётом событий сериала будут создаваться и грядущие игры франшизы, включая Fallout 5.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Bethesda успокоила фанатов насчёт будущего Fallout и рассказала, какими должны быть игры серии
Тодд Говард подтвердил, что Fallout 5 будет создаваться с учётом событий сериала «Фоллаут»
«С нетерпением ждём возможности их представить»: Тодд Говард прокомментировал потенциальные ремастеры Fallout 3 и Fallout: New Vegas
Культовый мод «Хроники Миртаны: Архолос» для «Готики 2» готовится к расширению — раскрыты сроки выхода версии 2.0
«Подарок» на Рождество: по всему миру случился массовый сбой в работе Steam
«Эта игра будет особенной»: амбициозный боевик Marvel’s Blade от создателей Deathloop и Dishonored впервые за два года подал признаки жизни
Теги: fallout, fallout shelter, bethesda softworks, amazon, экранизация
