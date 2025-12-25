Слухи: Amazon готовит реалити-шоу по мотивам Fallout Shelter с продюсерами «Фоллаут» у руля

Популярный сериал «Фоллаут», похоже, не станет единственным развлечением от компании Amazon по мотивам прославленной серии постапокалиптических ролевых игр Fallout от Bethesda Game Studios.

Американский журналист Джефф Снайдер (Jeff Sneider), который называет себя «голливудским инсайдером», со ссылкой на свои источники рассказал о новом проекте Amazon во вселенной Fallout.

По данным Снайдера, речь идёт о соревновательном реалити-шоу по мотивам Fallout Shelter — вышедшего в 2015 году на мобильных устройствах (а впоследствии на ПК и консолях) условно-бесплатного симулятора смотрителя убежища.

Сообщается, что участникам реалити-шоу Amazon по Fallout Shelter достанется роль смотрителей, которым предстоит строить и развивать собственное убежище, помогать его жителям и предоставлять им необходимые ресурсы (еда, вода).

За проект якобы отвечает компания Kilter Films Джонатана Нолана (Jonathan Nolan) и Лизы Джой (Lisa Joy) — исполнительных продюсеров «Фоллаут». Производство стартует в 2026 году.

Fallout Shelter вышла на PC (Steam), PS4, Xbox One, Nintendo Switch, а также iOS и Android. В 2025 году проект отпраздновал своё десятилетие — количество загрузок игры за это время превысило 230 млн.

Тем временем на площадке Prime Video от Amazon недавно стартовал второй сезон «Фоллаут» (шоу уже продлили на третий). С учётом событий сериала будут создаваться и грядущие игры франшизы, включая Fallout 5.