Тодд Говард подтвердил, что Fallout 5 будет создаваться с учётом событий сериала «Фоллаут»

Горячо ожидаемая постапокалиптическая ролевая игра Fallout 5 ещё далека (даже дальше, чем The Elder Scrolls VI) от релиза, но, похоже, будет тесно связана с популярным сериалом «Фоллаут» по мотивам франшизы.

Напомним, события в «Фоллаут» считаются каноничными в мире Fallout. Другими словами, говорит дизайн-директор Bethesda Game Studios Эмиль Пальяруло (Emil Pagliarulo), «всё происходящее в шоу произошло или произойдёт в играх».

Со времён старта «Фоллаут» новых игр серии до сих пор не выходило (хотя Bethesda продолжает развивать Fallout 76), поэтому оценить последствия каноничного статуса шоу для франшизы пока не получилось.

Впрочем, так будет не всегда. Глава и творческий руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard) в новом интервью подтвердил, что сериал повлияет на разработку Fallout 5.

«Fallout 5 будет существовать в мире, где истории и события из шоу уже произошли и ещё происходят. Мы принимаем это (происходящее в сериале — прим.) во внимание», — объяснил Говард.

Говард ранее упоминал, что Bethesda выпустит Fallout 5 лишь после The Elder Scrolls VI, которая всё ещё далека от релиза. По слухам, в разработке находится несколько Fallout, включая ту, «что вы все ждёте», и ремастер Fallout 3.

Второй сезон «Фоллаут» стартовал 16 декабря (17-го по московскому времени). По сюжету выходца из Убежища 33 Люси и охотника за головами Гуля ждут приключения в пустыне Мохаве и мегаполисе Нью-Вегас из Fallout: New Vegas.