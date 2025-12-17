Сегодня 17 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер Тодд Говард подтвердил, что Fallout 5 бу...
реклама
Новости Software

Тодд Говард подтвердил, что Fallout 5 будет создаваться с учётом событий сериала «Фоллаут»

Горячо ожидаемая постапокалиптическая ролевая игра Fallout 5 ещё далека (даже дальше, чем The Elder Scrolls VI) от релиза, но, похоже, будет тесно связана с популярным сериалом «Фоллаут» по мотивам франшизы.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображения: Bethesda Softworks

Напомним, события в «Фоллаут» считаются каноничными в мире Fallout. Другими словами, говорит дизайн-директор Bethesda Game Studios Эмиль Пальяруло (Emil Pagliarulo), «всё происходящее в шоу произошло или произойдёт в играх».

Со времён старта «Фоллаут» новых игр серии до сих пор не выходило (хотя Bethesda продолжает развивать Fallout 76), поэтому оценить последствия каноничного статуса шоу для франшизы пока не получилось.

Источник изображения: Amazon Prime Video

Источник изображения: Amazon Prime Video

Впрочем, так будет не всегда. Глава и творческий руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard) в новом интервью подтвердил, что сериал повлияет на разработку Fallout 5.

«Fallout 5 будет существовать в мире, где истории и события из шоу уже произошли и ещё происходят. Мы принимаем это (происходящее в сериале — прим.) во внимание», — объяснил Говард.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображения: Bethesda Softworks

Говард ранее упоминал, что Bethesda выпустит Fallout 5 лишь после The Elder Scrolls VI, которая всё ещё далека от релиза. По слухам, в разработке находится несколько Fallout, включая ту, «что вы все ждёте», и ремастер Fallout 3.

Второй сезон «Фоллаут» стартовал 16 декабря (17-го по московскому времени). По сюжету выходца из Убежища 33 Люси и охотника за головами Гуля ждут приключения в пустыне Мохаве и мегаполисе Нью-Вегас из Fallout: New Vegas.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Bethesda рассказала, как идёт разработка The Elder Scrolls VI, и похвалила Rockstar за перенос GTA VI
«С нетерпением ждём возможности их представить»: Тодд Говард прокомментировал потенциальные ремастеры Fallout 3 и Fallout: New Vegas
Соавтор Fallout спустя пять лет вернулся в Obsidian Entertainment для работы над секретной игрой
Из Just Cause 3 наконец удалили Denuvo, хотя игру уже восемь лет как взломали пираты
Warhammer 40,000: Mechanicus 2 по многочисленным просьбам получит «машинную» озвучку, но в 2025 году не выйдет
Новый трейлер раскрыл, когда живописная градостроительная стратегия Laysara: Summit Kingdom выйдет из раннего доступа Steam
Теги: fallout, fallout 5, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевой шутер
fallout, fallout 5, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевой шутер
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.