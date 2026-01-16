TSMC готова сократить технологическое отставание своих фабрик в США от Тайваня до одного года

С конца 2024 года в штате Аризона на предприятии TSMC выпускаются 4-нм чипы, но к настоящему времени компания на Тайване уже освоила выпуск более продвинутых 2-нм изделий. Представители производителя дали понять, что готовы сокращать этот технологический разрыв, но он в любом случае будет измеряться примерно одним годом.

Соответствующие заявления в интервью Bloomberg сделал финансовый директор тайваньской компании Уэнделл Хуанг (Wendell Huang). Он подчеркнул, что TSMC постарается ускорить перенос передовых технологий на свои зарубежные предприятия, но сперва они будут осваиваться именно на Тайване в силу практических соображений. Как только при освоении новой технологии удастся добиться стабильного качества продукции, она будет готова к переносу на зарубежные предприятия TSMC.

Рекордные капитальные затраты производителя, которые в этом году могут составить от $52 до $56 млрд, будут направлены на увеличение объёмов производства продукции главным образом для сегмента искусственного интеллекта, поскольку спрос в этой сфере до сих пор превышает предложение и продолжает расти. Когда ранее речь заходила о синхронном переносе новых технологий с Тайваня в США, чиновники первого из государств поясняли, что действующее законодательство острова не позволяет этого делать из соображений контроля за экспортом критически важных технологий. Как пояснил финансовый директор TSMC, даже при условии максимального ускорения такого экспорта потребуется не менее года, чтобы запустить массовое производство по новому техпроцессу за пределами Тайваня. Это чисто техническое ограничение, и его будет крайне сложно преодолеть.

Американский рынок очень важен для TSMC, местные клиенты обеспечивают 75 % всей выручки компании, которая продолжает динамично расти. В Аризоне у TSMC уже готов корпус второго предприятия, оно начнёт массовый выпуск продукции во второй половине 2027 года, с опережением изначального графика на несколько кварталов. Не исключено, что суммы инвестиций TSMC в локализацию производства в США будут увеличены, хотя представители компании об этом пока не говорят. Попутно Хуанг заявил, что TSMC не обсуждала возможность инвестиций в капитал Intel. Как известно, к спасению национального производителя чипов подключились само правительство США, а также компании Nvidia и SoftBank, которые сообща вложили в его капитал почти $16 млрд.