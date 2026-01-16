В Роскомнадзоре не увидели оснований снимать ограничения с WhatsApp

Роскомнадзор не видит оснований, чтобы снимать действующие в отношении мессенджера WhatsApp ограничения. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

Процесс постепенной блокировки WhatsApp в России начался в ноябре минувшего года — ограничительные меры власти объяснили нарушениями российского законодательства со стороны администрации сервиса. Служба мгновенных сообщений используется для организации и проведения террористических действий в России, вербовки исполнителей этих акций, для мошеннических и прочих незаконных действий, считают в Роскомнадзоре.

В конце декабря ведомство рассказало, что продолжает вводить ограничения на работу WhatsApp в России, потому что сервис всё ещё нарушает действующее в стране законодательство. Меры воздействия применяются постепенно, чтобы российские пользователи имели возможность перейти на другие платформы с аналогичными возможностями. А если администрация WhatsApp продолжит игнорировать требования законов, то службу ждёт окончательная блокировка, предупредили в ведомстве.